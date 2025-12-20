Una cotorra en mal estado ingresa en la Fundación Neotrópico

Las instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Fundación Neotrópico cuentan, desde este viernes, 19 de diciembre, con un nuevo inquilino. Un ejemplar de cotorra pulcra (Pyrrhura lepida) que fue capturada en Santa Cruz de Tenerife, gracias a la colaboración ciudadana y la Policía Local.

El ave se encuentra en mal estado y está en fase de aislamiento sanitario pendiente de los análisis correspondientes, según informa Fundación Neotrópico.

La organización informa en sus redes que están buscando a su propietario/a legal, ya que solo puede ser devuelto al titular de la documentación con la anilla de identificación correcta, una vez acreditada la propiedad y el origen legal del ave.

Bajo custodia de Neotrópico

En caso de que el propietario no sea localizado, la cotorra quedará bajo custodia y en depósito permanente en las instalaciones de la Fundación Neotrópico, a disposición de las Autoridades Competentes y conviviendo en un aviario de grandes dimensiones junto a otros ejemplares.

Esto es así debido a que está prohibida su tenencia sin documentación legal, además de ser imprescindible marcaje por anilla cerrada o microchip.

Labor de la Fundación

La Fundación Neotrópico recuerda en sus redes que siguen trabajando por la protección de la naturaleza canaria, la investigación, la conservación de la biodiversidad, por el bienestar animal, la sensibilización y la educación ambiental, además de luchar contra el tráfico ilegal de fauna y las especies exóticas invasoras.

El desarrollo de nuevos cultivos agropecuarios ecosostenibles, la promoción de la economía circular y la generación de productos km 0 para alcanzar la soberanía alimentaria se sumaron desde el año 2005 a las acciones de la Fundación Neotrópico.