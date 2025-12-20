ChatGPT lo tiene claro: este es el número que señala para el Gordo y se vende en Tenerife

La celebración de Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina, con él la ilusión llega a todos los hogares y administraciones de Tenerife. Muchas administraciones apuran hasta el último momento para que los jugadores más indecisos pueden comprar su décimo.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha atrevido a lanzar una predicción sobre qué número podría ser el premiado este año.

¿Hasta cuando se puede comprar décimos en Tenerife?

Los jugadores que todavía no tiene sus décimos, deben tener en cuenta las siguientes fechas límite:

Administraciones físicas. Los décimos estarán a la venta hasta las 22:00 horas (hora canaria) del 20 de diciembre de 2025 , el día previo al sorteo.

Los décimos estarán a la venta hasta las (hora canaria) del , el día previo al sorteo. Venta online. También es posible comprar décimos electrónicos por internet en puntos de venta autorizados hasta las 22:00 horas del 21 de diciembre de 2025.

El límite legal de venta de décimos es hasta el día 21 de diciembre a las 22:00 horas, pero no se garantiza que las administraciones físicas vayan a estar abiertas.

Historia de los premios

La IA ha analizado los datos de los 213 sorteos celebrados desde 1812 hasta 2024 para ofrecer una predicción sobre cuál será el Gordo de la Lotería de Navidad primer premio en la Lotería de Navidad, que dota a los afortunados de 400.000 euros por décimo.

Uno de los datos más claros es que la terminación 5 es la más repetida del Gordo a la largo de la historia, con 32 apariciones, seguida del 4 y el 6. En cambio, los números que acabados en 1,2,9 han sido los menos afortunados a lo largo de la historia, aunque esto no significa que esta edición puedan ser la terminación del primer premio.

Por otro lado, la IA también destaca que los números comprendidos entre el 30.000 y el 80.000 se han llevado una gran parte de los premios en las últimas décadas. En 2024, el Gordo fue el 72.480.

Solo dos números han repetido en el Gordo

A lo largo de los más de 200 años de historia del Sorteo de Navidad, algunas combinaciones numéricas han repetido su suerte en más de una ocasión. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, estos son algunos de los números que han resultado premiados dos veces:

15.640: Premiado en 1956 y 1978.

Premiado en 1956 y 1978. 20.297: Premiado en 1903 y 2006.

Además de estos números concretos, existen terminaciones que se han repetido con mayor frecuencia. Las tres últimas cifras más repetidas son:

297 (tres veces).

(tres veces). 457 (tres veces).

(tres veces). 515 (tres veces).

Y la terminación 85 ha resultado premiada en siete ocasiones diferentes a lo largo de la historia, convirtiéndose en una de las más recurrentes.

La predicción de ChatGPT para 2025

Este año la predicción apunta a un número más bajo de lo habitual. Según ChatGPT, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 podría situarse entre el 4.000 y el 9.000, comenzar por cero y terminar en 3 o en 7.

Entre los números destacados por la IA figuran 04.003, 04.373, 11.044, 11.066 o 11.147, todos ellos aún disponibles para su comprar en diferentes puntos, por lo que podrían adquirirse en cualquier administración de Tenerife si quedan décimos.

Sin embargo, conviene recordar que esto no es una ciencia exacta. Por ello, la Lotería de Navidad sigue siendo puro azar y ninguna predicción puede garantizar el premio.

Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el 22 de diciembre y dará comienzo a las 8:00 horas (hora canaria). No tiene una duración determinada, pero suele durar entre tres y cuatro horas (hasta las 12:30 hora canaria aproximadamente).