Caso Tradex: Pomares se publicitó como trader y gestor de carteras de inversiones

Francisco Imobach Pomares, acusado como presunto autor de un delito de estafa agravada y alzamiento de bienes en el conocido caso Tradex que se juzga en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se presentaba en sus diferentes redes sociales como «gestor de carteras de inversiones, gestión de activos financieros, trader y agente comercial colegiado». En algunas de esas redes sociales tenía vinculado, además, un link asociado a Tradex Managment.

El fiscal Andrés Velasco sacó a colación estos datos de relevancia de la prueba documental que obra en el sumario de la causa en la que está procesado Pomares junto a Mukesh Daswani y la pareja de este último, Cecilia Hernández.

El Ministerio Público pide para Daswani una pena de 12 años de prisión y para Pomares, nueve años de privación de libertad. Hernández está acusada a título lucrativo y le reclama los 327.000 euros que presuntamente disfrutó por transferencias, regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo provenientes del dinero defraudado a clientes de Tradex.

Durante la última sesión de la vista oral, que sufre ahora un parón por las fiestas navideñas y se reanudarán el próximo 12 de enero, compareció el último de los testigos propuestos por las partes. Acabada esa fase, el fiscal, las acusaciones particulares y las defensas trasladaron al tribunal los informes más relevantes que forman parte de la prueba documental.

Unos audios evidencian que Pomares quiso desligarse de Daswani e incluirse en la demanda colectiva de afectados

Ese testigo fue un policía nacional, instructor de la denuncia que interpuso Pomares el 22 de julio de 2022 después de que Mukesh Daswani le comunicara a él y a otros colaboradores en las oficinas de Tradex, que estaban situadas en la calle Castillo, que «no había dinero para pagar a los inversores que habían captado». Daswani huyó a Dubái y Emiratos Árabes Unidos días después de vaciar sus cuentas bancarias y las vinculadas a Tradex. Atrás dejaba a cerca de doscientos inversores que confiaron en lo que prometían los ahora acusados, otros colaboradores y comisionistas. Caía entonces una trama que habría defraudado cerca de tres millones de euros.

«Las famosas carpetas azules»

El policía señaló que Pomares se mostró como una víctima más de una trama piramidal que habría ideado Daswani sin que él lo supiera. Declaró que era «autónomo con una relación mercantil como comercial de Tradex, gestionando también las redes sociales de la marca». El agente, a preguntas de la abogada de Pomares, confirmó que este había entregado en la comisaría «tres carpetas azules con documentación, contratos y extractos bancarios».

El agente agregó que Pomares «se mostró muy colaborador, ofrecía mucha información para sobre el posible paradero de Daswani, quien le había comentado alguna vez que quería irse a Dubái y comprarse una casa», recordó. El funcionario añadió que Pomares explicó que «él, su hermano, sus padres y amistades habían invertido sus ahorros, que eran víctimas».

El fiscal preguntó sobre esto último: «¿Cómo supo de las inversiones del entorno de Pomares si no lo recogió en la denuncia?» y el agente respondió que «es probable que lo comentara en una conversación». Y Velasco evidenció con una segunda pregunta las inconsistencias de su testimonio: «¿Todo lo que está relatando ahora se corresponde con una conversación?» y añadió «porque en su atestado no recoge nada de esto».

Uno de los abogados de la acusación particular, Carlos Zurita, preguntó al agente si Imobach Pomares le habló de la sociedad Pomares y Daswani SL [registrada el 20 de abril de 2022] y respondió que «no lo recordaba y, si lo hizo, debe estar en el atestado». Zurita realizó una segunda pregunta: «¿Le comentó si había realizado contratos a inversores?» y respondió: «No lo creo, dijo que era comercial».

Al plenario se trajo como prueba documental varios audios en los que participó Pomares: conversaciones con el bufete de abogados al que Imobach Pomares acudió con varios inversores estafados, despacho que luego renunció a representarle tras su imputación, así como conversaciones con afectados en las que quería limitar la «responsabilidad» de la sociedad que compartía al 50% con Daswani, tratando de convencerles de que se creó para gestionar los cursos de formación de trading y nada tenía que ver con las inversiones».