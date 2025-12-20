El Cabildo invierte 18 millones en la regeneración de espacios turísticos de Tenerife

El Cabildo de Tenerife invierte 18 millones de euros en 2026 para la regeneración de espacios turísticos de la Isla. Como principales actuaciones caben destacar el paseo de las Vistas, en Arona; el frente marítimo de Puerto Colón, en Adeje, y la calle Aceviño, del Puerto de la Cruz. Son iniciativas incluidas en el Programa Insular de Regeneración Turística (PIER) 2024-2027 desarrolla en Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide y San Miguel de Abona. Concentran 120.970 plazas alojativas, que se corresponden con más del 90% de las camas y la mayor densidad turística de la Isla.

Refuerzo del programa

El vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, plantea el refuerzo del programa en las cuentas del próximo año, las llamadas a ser de la consolidación de la apuesta por el turismo regenerativo para avanzar hacia un modelo más competitivo y mejor conectado con el territorio.

Programa insular

El Programa Insular de Regeneración Turística es un documento clave para renovar la imagen y la oferta de los cinco municipios beneficiarios porque, según Afonso, «buscamos establecer una estrategia basada en la sostenibilidad, equilibrando aspectos medioambientales, económicos y sociales». El objetivo es aportar valor al destino, contribuyendo a generar más gasto turístico. «Pretendemos que esta inversión tenga un efecto tractor sobre el sector privado, incentivando la mejora de la oferta alojativa y la complementaria del destino», asegura el consejero insular del área. Sostiene que «es un compromiso del Cabildo mejorar la calidad de los lugares que mantengan el destino turístico y lo hagan atractivo».

Tenerife y el Mar

En paralelo, el programa Tenerife y el Mar llevará a cabo en 2026 un conjunto de 20 actuaciones en lugares como la playa de Las Caletillas, en Candelaria, y los aparcamientos en Punta de Teno (Buenavista del Norte), entre otros.

Loe Afonso presentó recientemente la estrategia turística de Tenerife en un foro internacional / El Día

Trabajos

El listado de trabajos que se llevarán a acabo incluye la eliminación de barreras de acceso a las playas, la supresión de equipamientos obsoletos y la mejora de los de uso público, la creación de nuevos espacios verdes, la restauración del dominio marítimo terrestre o la protección de elementos de interés paisajístico.

Diversificación

El Cabildo de Tenerife trabaja con el propósito de avanzar hacia un modelo turístico más conectado con el territorio. Para ello, fomenta la cooperación con el sector primario, el comercio, la cultura y el deporte promoviendo nuevas experiencias que generen un impacto económico más equilibrado en toda la Isla. «Nuestro objetivo es fortalecer la cohesión económica insular y afianzar el papel como motor de empleo y de progreso». Lo asegura Lope Afonso, consejero del área, al hacer balance del año que acaba y presentar los retos para 2026 en el tradicional encuentro de Navidad con las empresas asociadas.

45 millones de euros

La Consejería gestionará el próximo año un presupuesto de 45 millones destinado a «fortalecer el principal motor económico de la Isla, promover un turismo más equilibrado y consolidar un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la diversificación». Resalta que este presupuesto «refuerza nuestra determinación de avanzar hacia un destino de excelencia, donde la calidad de la experiencia turística vaya de la mano de la protección del entorno y del bienestar de quienes viven en la isla» detalla el consejero.

Innovación y valor añadido

En este sentido, subraya Lope Afonso que Tenerife «debe seguir liderando la innovación turística, apostando por proyectos que aumenten el valor añadido y generen oportunidades para toda la ciudadanía». Afonso y Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife destacaron la unión y la fortaleza del sector en la cita empresarial celebrada recientemente en el Parque Marítimo de Santa Cruz. El consejero también expuso recientemente las claves del éxito de Tenerife en el Forbes Travel Summit 2025.