Arona impulsa un proyecto cultural único en Canarias para preservar la historia de la radio

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arona impulsa una exposición dedicada a la historia de la radio a partir de la extraordinaria colección reunida durante décadas por un vecino del municipio, Bladimiro Regalado Armas, considerado uno de los mayores coleccionistas de receptores radiofónicos de Canarias. El conjunto, formado por cerca de 400 radios antiguas procedentes de distintos países y épocas, permite trazar un recorrido completo por la evolución tecnológica, social y cultural de uno de los medios de comunicación más influyentes del siglo XX.

Más allá del valor estético o técnico de las piezas que está lleno de curiosidades, la colección constituye un valioso testimonio de cómo la radio transformó la forma de informarse, entretenerse y comunicarse de varias generaciones. En un territorio insular como Canarias, y particularmente en municipios como Arona, la radio fue durante décadas un elemento esencial de conexión con el exterior, un canal de cohesión social y un referente cotidiano en los hogares.

La muestra se plantea como el punto de partida de un trabajo museográfico que permitirá contextualizar los aparatos expuestos y dar a conocer la historia de la radio desde una perspectiva local, regional y europea. A través de este enfoque, el público podrá comprender la evolución del medio en Arona, su papel en el desarrollo social y cultural de Canarias, y su vinculación con los grandes hitos de la radiodifusión en Europa, desde los primeros receptores de galena hasta la consolidación de la radio como medio de masas.

Este proceso de interpretación permitirá convertir la exposición en un espacio narrativo y divulgativo, en el que los dispositivos no solo se presenten como objetos, sino como piezas de un relato histórico compartido, vinculado a la memoria colectiva y a la identidad cultural. La iniciativa pone en valor, además, la labor de conservación realizada durante años desde el ámbito personal, transformándola en un patrimonio accesible a la ciudadanía.

Desde el Organismo Autónomo de Cultura se ha señalado que la exposición se verá reforzada con actividades culturales y educativas que contribuirán a profundizar en el conocimiento del medio radiofónico y su impacto en la sociedad, consolidando el proyecto como una propuesta cultural de referencia y como una apuesta por la preservación del patrimonio tecnológico y comunicativo. Se pone en valor la importancia de esta iniciativa como una oportunidad para reconocer la historia de la radio, visibilizar el legado cultural existente en el municipio y avanzar hacia un modelo expositivo que conecte pasado y presente y divulgación.

La dimensión y singularidad de la colección convierten este espacio en un proyecto único en Canarias y en uno de los enclaves más valiosos de España dedicados a la historia de la radio. La concentración de piezas, su diversidad cronológica y geográfica, así como el enfoque innovador previsto, van a situar Arona como un referente en la conservación y divulgación de este medio de comunicación, con un potencial cultural y educativo comparable al de los principales espacios radiofónicos del país.

En el momento de la firma Naím Yánez Alonso ha destacado que “este proyecto nos permite rescatar y poner en valor un patrimonio cultural que forma parte de la historia colectiva de varias generaciones. La radio ha sido un medio fundamental en la historia de Arona y de Canarias, y con esta exposición damos un paso decisivo para conservar ese legado y hacerlo accesible a la ciudadanía. Apostamos por un espacio único en el Archipiélago y de referencia en España, que no solo exhiba objetos, sino que cuente una historia común y refuerce nuestra identidad cultural.”

Bladimiro Regalado Armas, que lleva coleccionando radios desde 1976, ha agradecido a Yánez “la sensibilidad y la oportunidad de que su colección pueda ser disfrutada próximamente por residentes y turistas”.