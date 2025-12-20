Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé fuertes vientos este sábado en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados

Mapa del tiempo.

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 20 de diciembre, en la isla de Tenerifeuna jornada marcada por las lluvias, en las que también se espera nevada por encima de los 2.200 metros y heladas en cotas altas.

Así, en esta fresca jornada, los termómetros oscilarán en la isla entre los 16 y los 21 grados, tendiendo a bajar en las medianías del norte.

Por su parte, los vientos podrán contar con rachas fuertes en algunos puntos de la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones en zonas de interior, especialmente durante la tarde. Cota de nieve en torno a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte, especialmente en las máximas; en el resto, con pocos cambios o en ligero descenso localmente. Son probables heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas y en zonas altas del Teide lo hará el norte moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 21

Portugal bajo aviso por las fuertes lluvias, vientos y oleaje intenso

Jornada de viento, archivo. / .

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales, sin descartar que sean más significativas en sus medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior del norte y del este y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste, noroeste y zona de El Paso, donde hay baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del oeste predominarán las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 19

EL HIERRO

Intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 16

