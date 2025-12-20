La Aemet avisa de heladas débiles en las cotas altas de Tenerife
Se esperan lluvias débiles y ocasionales en la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 20 de diciembre, una jornada con cielos nubosos en el norte, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas.
En el resto, habrá intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones ocasionales en la vertiente sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur.
Además, son probables las heladas débiles en cotas altas y también viento moderado de componente norte. En altas cumbres, viento moderado del norte y noroeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, se espera que en el norte de las islas de mayor relieve haya predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles, pudiendo ser más significativas en medianías y a últimas horas.
En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Lanzarote, así como en la vertiente sur de Tenerife.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento moderado de componente norte y brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney