La Aemet avisa de heladas débiles en las cotas altas de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 20 de diciembre, una jornada con cielos nubosos en el norte, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas.

En el resto, habrá intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones ocasionales en la vertiente sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur.

Además, son probables las heladas débiles en cotas altas y también viento moderado de componente norte. En altas cumbres, viento moderado del norte y noroeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, se espera que en el norte de las islas de mayor relieve haya predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles, pudiendo ser más significativas en medianías y a últimas horas.

Una joven disfruta de la nieve en el Teide. / Arturo Jiménez

En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Lanzarote, así como en la vertiente sur de Tenerife.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento moderado de componente norte y brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.