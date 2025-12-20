Casi el 10% del presupuesto de La Guancha, para la recogida de residuos

El Ayuntamiento de La Guancha aprobó ayer los presupuestos municipales para el próximo ejercicio con los votos favorables de Coalición Canaria y de la concejal no adscrita, Auxiliadora Marrero, con la abstención del Partido Popular y del PSOE. El Consistorio contará con casi 8,4 millones euros, lo que supone un incremento del 10,58%, debido al aumento del Fondo Canario de Financiación Municipal y a las aportaciones del Estado.

En el capítulo de gastos destaca la partida de personal, que alcanza el 44,66 % (3,7 millones), además de los más de 765.000 euros que aporta el municipio a la Mancomunidad La Guancha-San Juan de la Rambla para «impulsar mejoras en la recogida de residuos, el mantenimiento de los cementerios y la limpieza viaria».

Inversiones y mejoras en infraestructuras

En cuanto a las inversiones reales, el Ayuntamiento de La Guancha destina 289.500 euros a mejoras en seguridad, señalización y equipamiento para la Jefatura de la Policía Local y el Cecopal. Asimismo, se incluyen inversiones para el acondicionamiento del inmueble situado en la calle San Antonio, en La Guancha de Abajo, antes destinado a centro social, con el objetivo de reconvertirlo en un espacio vecinal y cultural. El presupuesto también recoge intervenciones de mejora y acondicionamiento en parques infantiles, vías y otros espacios públicos.

En el ámbito de los gastos sociales, mantiene un «importante esfuerzo para garantizar el bienestar de los vecinos, con una partida de 563.662 euros», señala el gobierno. «Esta debe seguir siendo una prioridad para la Administración local», asegura el alcalde, Alejandro Herrera. En este apartado se reflejan 37.000 euros para impulsar programas de autonomía personal dirigidos a personas con dependencia o discapacidad, y cerca de 135.000 euros destinados a ayudas sociales. Además, se incrementa la dotación para políticas de igualdad, que pasa de 10.000 a 20.000 euros, y se mantienen las ayudas al estudio, con una partida de 70.000 euros.

Aunque el Ayuntamiento de La Guancha no tiene competencias directas en materia de empleo, reserva 157.000 euros para la puesta en marcha de planes de empleo en colaboración con otras administraciones. «Esto nos permitirá seguir dando oportunidades a nuestros desempleados».

En el apartado de promoción cultural, el presupuesto asciende a 300.152 euros para las escuelas municipales de música y folclore, convenios con asociaciones culturales y acciones de fomento de la artesanía. Como novedad, aparece una partida de 18.000 euros para la protección del patrimonio histórico que, junto a las ayudas de otras administraciones, permitirá avanzar en este ámbito, dado que actualmente el municipio no cuenta con ningún Bien de Interés Cultural declarado.

La promoción y fomento del deporte cuenta con 326.256 euros, destinados a subvenciones para 11 entidades deportivas locales y al mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.

Los más de 623.000 euros de Urbanismo se emplearán en ayudas a la rehabilitación de viviendas para familias con menos recursos, así como 491.500 euros para la mejora de la red de abastecimiento de agua.