El Tenerife Music Festival confirma a Ana Mena y El Arrebato para su edición de 2026

El Tenerife Music Festival sigue ampliando el cartel de su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con la confirmación de dos nuevos nombres destacados del panorama musical español. Ana Mena se suma a la programación del sábado 13 de junio, mientras que El Arrebato actuará el viernes 12 de junio.

La organización ha anunciado que el cartel continuará creciendo en las próximas semanas con nuevas incorporaciones.

El Tenerife Music Festival, que celebrará en 2026 su tercera edición, se ha consolidado como una de las principales citas musicales de Canarias. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el evento apuesta por un cartel diverso y de primer nivel, una cuidada producción y un entorno único.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto al océano y en pleno centro de la capital, ofrece un marco incomparable donde la música en directo se combina con el clima, el paisaje y la identidad cultural de la isla, convirtiendo cada jornada en una experiencia que va más allá de los conciertos.

Imagen promocional de la participación de Ana Mena en el festival. / El Día

Ana Mena, una de las grandes voces del pop español actual

La malagueña Ana Mena, natural de Estepona, se ha consolidado como una de las artistas más relevantes del pop nacional y como una de las figuras españolas con mayor proyección internacional. Su carrera artística comenzó a temprana edad, con participaciones en concursos musicales y una trayectoria paralela como actriz en televisión y cine, que incluyó su debut en la gran pantalla bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

A partir de 2016, Ana Mena centró su carrera en la música y encadenó una serie de éxitos que la situaron en lo más alto de las listas. Sus colaboraciones internacionales y su versatilidad artística la convirtieron en un fenómeno especialmente relevante en Italia, donde alcanzó el número uno y acumuló múltiples certificaciones de platino.

En España, su popularidad no ha dejado de crecer gracias a canciones que se han convertido en auténticos himnos generacionales. Su álbum Bellodrama debutó directamente en el número uno de ventas y supuso un punto de inflexión en su trayectoria, reforzando su identidad artística. Con decenas de discos de platino, un disco de diamante, numerosos premios y millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Ana Mena será una de las actuaciones más esperadas del sábado del festival.

Imagen con la que el Tenerife Music Festival anuncia la participación de El Arrebato. / El Día

El Arrebato, emoción y cercanía sobre el escenario

El viernes 12 de junio será el turno de El Arrebato, uno de los artistas más carismáticos y queridos de la música española. Con más de dos décadas de trayectoria, el cantautor sevillano ha desarrollado un estilo propio que fusiona rumba, pop y flamenco, acompañado de letras cercanas y emocionales que conectan directamente con el público.

Desde el inicio de su carrera en solitario a comienzos de los años 2000, El Arrebato ha firmado canciones que forman parte del imaginario popular y ha mantenido una relación muy estrecha con el directo, donde destaca por su autenticidad y su capacidad para generar complicidad con los asistentes. En los últimos años ha continuado publicando nuevos trabajos y colaborando con otros artistas, demostrando la vigencia de su propuesta y su solidez sobre los escenarios.

Venta de entradas y abonos

Los abonos para el Tenerife Music Festival ya están a la venta, mientras que las entradas individuales se pondrán a la venta próximamente a través de los canales oficiales: tenerifemusicfestival.es, entradas.com y farra.world.

El festival cuenta con el respaldo de Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.