El Teide nevado visto desde el espacio: Copernicus muestra una imagen del pico tras el paso de la borrasca Emilia

Cuando nieva en el Teide, se produce una gran expectación. Los primeros en volverse locos con el manto blanco que luce en el pico más alto de España son los residentes y turistas, que ven una oportunidad única para pasar una jornada diferente en la nieve. Pero, fuera de nuestras fronteras, la imagen del Teide nevado siempre triunfa.

Durante esta semana, son muchos los noveleros que han esperado a la apertura de las carreteras para ver la nieve que ha dejado la borrasca Emilia. Colas en los accesos, gente tirando bolas o deslizándose por las laderas blancas ha sido la imagen habitual en la cumbre.

Pero este viernes, 19 de diciembre, hemos visto una imagen espectacular capturada desde otro punto de vista: desde el espacio.

Imagen satelital

El sistema de observación satelital de la Tierra de la UE, Copernicus, ha publicado en sus redes una imagen desde el espacio tras el paso de la borrasca Emilia, que dejó la mayor nevada en la isla desde 2016. En concreto, el Sentinel-2, que tomó la imagen el día 15, ayuda a rastrear la extensión de nieve, las condiciones de seguridad y los impactos.

En su web, Copernicus recuerda que el Teide "alberga uno de los paisajes volcánicos más impresionantes del mundo, con llanuras de gran altitud, flujos de lava y paredes de cráteres que albergan muchas especies vegetales endémicas y hábitats".

Los datos abiertos de la misión Copernicus Sentinel-2 ayudan a los administradores del parque a rastrear la extensión de la nieve, evaluar las condiciones de seguridad y monitorear cómo el clima extremo afecta a los ecosistemas montañosos sensibles.