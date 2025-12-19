Tacoronte obvia el plan de aguas aprobado hace año y medio

El Plan Municipal de Aguas aprobado por de forma unánime el pleno en junio de 2024 está sin ejecutar. Presentada por Somos Tacoronte y respaldada por todos los grupos políticos, la iniciativa establece un programa de actuación para afrontar la emergencia hídrica insular: realizar un estudio exhaustivo de las infraestructuras actuales, planificar inversiones plurianuales para la renovación de la red de agua de abasto, impulsar la creación de infraestructuras para riego, fomentar la captación de aguas pluviales, actualizar el reglamento del ciclo integral del agua y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del suministro, entre otras medidas.

Sin embargo, «a día de hoy, ninguno de esos compromisos ha sido impulsado por el gobierno municipal, pese a que su aprobación reflejaba el consenso político sobre la urgencia de actuar mostrando, paradójicamente así, su incoherencia ante la instalación de una desaladora en Mesa del Mar, medida de la que hasta la fecha no se ha dado respuesta en los plenos, a pesar de haber preguntado».

Así lo expresan los concejales Carlos Medina y Sandra Ramos (Somos Tacoronte), para quienes es «especialmente preocupante» que, al tiempo, el tripartito PSOE-CC-PP «se saca de la manga la instalación de una desaladora en la costa de Mesa del Mar», proyecto con rechazo y del que los vecinos reclaman información.

«No es coherente aprobar un plan integral para mejorar la red de aguas y luego dejarlo en un cajón, para más tarde desmarcarse de las consecuencias de no haber planificado ni defendido las necesidades de Tacoronte», señala Carlos Medina, portavoz de Somos Tacoronte.

El acuerdo plenario incluía medidas para reducir la dependencia de infraestructuras externas, y su falta de ejecución «sitúa al municipio en una posición de debilidad ante decisiones adoptadas por otras administraciones sin un posicionamiento firme por parte del Ayuntamiento».

Esta formación política exige al grupo de gobierno que cumpla con los acuerdos para la mejora integral del ciclo de gestión del agua del municipio y comience a impulsar las medidas adoptadas en beneficio de un municipio más sostenible y eficiente para la ciudadanía local.

Su solicitud de un pleno extraordinario y monográfico para abordar la situación del agua en Tacoronte no fue aceptada por el gobierno local, pero sí incluida en el orden del día de la sesión que aborda la aprobación del presupuesto del Consistorio para 2026. Algo que molesta a este grupo, que incide en la necesidad de «explicaciones claras y un debate serio y abierto sobre el agua».