¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, La sabana y la montaña, una obra poética, política y comunitaria que combina discurso ambiental con tradiciones locales y relatos de resistencia. Dirigida por el cineasta Paulo Carneiro, la película se centra en la comunidad de Covas do Barroso, en el norte de Portugal, que descubre que la empresa británica Savannah Resources planea instaurar la mina de litio a cielo abierto más grande de Europa a tan solo unos metros de sus hogares. Ante esta amenaza, vecinos de la zona se organizan para detener la explotación minera, defendiendo su territorio, su modo de vida y los valores ambientales que sostienen su comunidad. El filme, que se pasa en versión original en portugués con subtítulos en español

Navidad

Este fin de semana es un buen momento para pasear por los diferentes mercadillos de Navidad de la isla. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, encontrarás el Gastro Market Tenerife Fest, con programación musical y oferta gastronómica. También tendrás a tu disposición el mercadillo de El Corte Inglés, donde, además de adentrarte en un espacio diferente, podrás comprar algún detallito. Y, en La Laguna, este viernes ha abierto la Muestra de Artesanía de Navidad 2025. Aunque la oferta es más amplia y encontrarás más opciones en el resto de la isla.

Fiesta

La capital tinerfeña celebrará este sábado, 20 de diciembre, una Verbena Cósmica, una propuesta diferente de acceso gratuito que se llevará a cabo en la plaza de San Carlos, junto a la sede de Presidencia del Gobierno.ste

Este evento combina música de los años 70,80 y 90, gastronomía y artesanía, y está dirigida a un público mayor de 35 años.

Humor

La humorista canaria Petite Lorena actuará este domingo, 21 de diciembre, en el Teatro Leal de La Laguna. Su show 'Tremenda' es un espectáculo que está muy por encima de las engañifas posmodernas ya que nace de la cultura de la oralidad de nuestras abuelas, algo que no se puede reducir a un like.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana viene de la mano del fútbol, con el partido de Primera RFEF entre el CD Tenerife y la SD Ponferradina. El encuentro se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a las 17:30 horas.