Rosa Dávila garantiza 1.261 viviendas durante este mandato

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, garantizó ayer que el Gobierno insular de CC y PP entregará 1.261 viviendas públicas de alquiler social antes de finalizar el mandato, en 2027. Dávila detalló las promociones en marcha por toda la Isla, mientras el Grupo Insular Socialista calificaba de otro bluf el anuncio realizado durante la comparecencia en el pleno que solicitó el PSOE.

Dos visiones

Si la presidenta subrayó la «inacción» del período anterior con un saldo de «cero viviendas en cuatro años», el portavoz socialista, Aarón Afonso, valoró que, tras dos años y medio de mandato, el balance real del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en materia de vivienda es «cero suelo adquirido, cero proyectos redactados, cero viviendas construidas y cero entregadas a la ciudadanía».

Aumento de inversión

Dávila destacó el aumento sustancial de la inversión del actual gobierno con más de 60 millones de euros en dos años, frente a los 5,6 del PSOE en cuatro, los acuerdos con otras administraciones y la movilización de recursos.

Cifra superior

La cifra de 1.261 viviendas supera la inicialmente planteada de 1.129 para «para abordar la crisis en este ámbito en Tenerife, marcada por una alta demanda y una oferta insuficiente», apuntó Dávila. La presidenta comenzó su intervención recordando la complejidad de la situación habitacional, que afecta no solo a los grandes núcleos urbanos, sino también a las zonas rurales y medianías. Reiteró la falta de acción del gobierno socialista durante su mandato. Insistió en que la herencia recibida fue esa «inacción».

Convenios

Asimismo, recordó que, según la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias, era posible firmar convenios con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para la ejecución del Plan de Vivienda. El 2020-2025 «fue un fracaso» con el PSOE.

Compromiso

El compromiso del Cabildo de Tenerife con la construcción de vivienda pública queda reflejado en una serie de acuerdos alcanzados con el Icavi y los ayuntamientos de la Isla que han permitido movilizar más de 182 millones de euros en recursos, según Dávila.

Rehabilitación

Insistió asimismo en que la inversión en rehabilitación también ha experimentado un incremento significativo, pues se ha triplicado el presupuesto para la conservación y mejora del parque existente.

Rosa Dávila, durante el pleno de ayer / El Día

Proyectos

La presidenta argumentó que se han suscrito convenios para la construcción de viviendas públicas en distintas localidades de la Isla, destacando los proyectos en Santa Cruz, La Victoria y en municipios como Adeje, Arona y Guía de Isora. Además, se han diseñado y puesto en marcha los programas Activa Vivienda y Activa Suelo. El primero, orientado a la adquisición de viviendas terminadas o en fase de finalización para destinarlas a alquiler asequible, permitió la compra en Santa Cruz de Tenerife, Güímar, Santiago del Teide y Santa Úrsula. El segundo, destinado a la adquisición de terrenos municipales, ya ha logrado la compra de parcelas para viviendas en La Victoria, Los Silos, y Santiago del Teide.

Bono Alquiler Joven

Por otro lado, manifestó que el esfuerzo del Cabildo de Tenerife no se limita a la construcción de viviendas nuevas. También se pusieron en marcha medidas complementarias como el Bono Alquiler Joven, con ayudas de hasta 250 euros durante 24 meses para jóvenes de entre 18 y 35 años.

Resultados tangibles

Rosa Dávila destacó que la política de vivienda del Cabildo de Tenerife se caracteriza por resultados tangibles, por avances reales y trabajar en el problema estructural:«El compromiso con la vivienda asequible es una prioridad para el Cabildo y el trabajo conjunto con los ayuntamientos y otras instituciones continuará siendo clave para garantizar el derecho a todos los habitantes de la Isla», apostilló. Concluyó pidiendo al Grupo Socialista que ayude a que se modifique la actual Ley de Vivienda, «un lastre para este país y fracasada, a todas luces».

Falta de transparencia

El PSOE alertó de la falta de diálogo y transparencia, ya que en todo el mandato no se ha convocado ni una sola vez el Consejo Insular de la Vivienda y cuestiona que se vuelvan a lanzar grandes cifras sin planificación real, calendario ni garantías de ejecución. «No hay un trabajo estructural»,sentenció Aarón Afonso.

Nuevo bluf

El Grupo Socialista planteó que se trata de un nuevo bluf, «como ya ha ocurrido con otros compromisos estrella del actual gobierno», caso de «los 90 días para resolver los problemas de las carreteras» o «la creación de 2.700 plazas de dependencia para mayores».

Apoyos del gobierno

Apoyaron el discurso de Dávila los portavoces y vicepresidentes insulares José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP). Ruano adelantó el encargo a Gestur de un informe que analice la disponibilidad de suelo para vivienda pública, especialmente en el sur.

Recetas

Afonso lamentó que «las recetas» impartidas desde el PSOE para «cambiar el paradigma» actual de la vivienda en Tenerife se resuman a promover la declaración de zonas tensionadas y constituir una empresa insular de vivienda, «justamente lo que rechaza la UE». Terminó mostrando un mapa donde estaban señalados 24 de los 31 municipios «que ya tienen medidas incorporadas, junto a este Cabildo, de promoción de la vivienda pública» Ana Salazar (Grupo Mixto, Vox) valoró que «muchas de estas viviendas anunciadas se entregarán después de este mandato».