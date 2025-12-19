Pomares y Daswani SL se registró 90 días antes de estallar la estafa

La mercantil Pomares y Daswani SL se registró el 20 de abril de 2022, apenas 90 días antes de que estallara el conocido caso Tradex, una presunta estafa que afectó a más de un centenar y medio de personas en Tenerife que fueron captadas entre mediados de 2021 y el 22 de julio de 2022 para que aportaran capital [mediante préstamos participativos] que presuntamente se invertían en los mercados de trading. ¿El gancho? Los disparatados beneficios que prometían, de hasta el 50%, y que se retribuían cada dos meses.

Tradex era la pantalla, la marca creada por Mukesh Daswani desde la que captaba él y sus colaboradores, entre ellos Francisco Imobach Pomares, que empezó siendo comercial y se encargó de las redes sociales de Tradex.

En poco más de un año Daswani, Pomares y cerca de media docena de trabajadores, colaboradores o comisionistas atrajeron cerca de tres millones de euros de particulares convencidos de la operativa inversora. En las oficinas de Tradex también se impartían cursos de trading que empezaron costando 1.000 euros y acabaron por 2.000 euros, según reconocen los testigos.

Tradex se presentaba como una entidad de inversión de capitales, pero nunca tuvo existencia legal: ni tenía permisos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), requisito indispensable para operar en los mercados, ni fue inscrita en el Registro Mercantil.

La sociedad Pomares y Daswani SL sí fue dada de alta en el Registro Mercantil el 20 de abril de 2022, donde se hizo constar como «objeto social los productos financieros, excepto seguros y fondos de pensión; intermediación monetaria, gestión de publicidad en internet, desarrollos informáticos, promoción, ordenación, urbanización y participación del territorio. Con domicilio en la calle Castillo, número 10, piso sexto. Capital inicial de 3.000 euros y nombramiento de administradores solidarios: Daswani Daswani, Mukesh y Pomares Abreu, Francisco Imobach».

Este dato se concretó en la sesión de ayer, cuando se expuso la documentación que obra en la causa que se sigue en la Audiencia Provincial contra Daswani y Pomares como presuntos autores de un delito de estafa agravada y alzamiento de bienes por los que la Fiscalía pide doce y nueve años de prisión, respectivamente.