La Policía Nacional alerta a todos los tinerfeños estas navidades: si te llega un SMS de un paquete no entregado, no respondas

La llegada de la Navidad hace que las familias aumenten sus compras online para que sus pedidos lleguen a tiempo en unas fechas muy señaladas. Los estafadores se aprovechan para iniciar un fraude que afecta a miles de consumidores.

La estafa del paquete no entregado es un método a través del cual los ciberdelincuentes buscan la confianza de sus víctimas para obtener sus datos personales e intentar vaciar las cuentas bancarias.

Así funciona la estafa del paquete no entregado

Este engaño simula que la empresa de mensajería no ha conseguido realizar la entrega de un paquete. Se envía un mensaje a la víctima en el que se explica que la entrega no se puede realizar porque no tiene la dirección del hogar, algo que hace dudar a los consumidores porque en las plataformas oficiales siempre se solicita una dirección de entrega, entre otros datos necesarios. Al final, aparece un enlace a una página web falsa donde al acceder se le solicitará a la víctima sus datos personales con la intención de utilizarlos para cometer más delitos

Los enlaces que se incluyen en el mensaje suelen solicitar rellenar formularios con datos personales e incluso información bancaria.

La Policía Nacional advierte desde su cuenta oficial de X a todos los ciudadanos "No es un envío. Es phishing. En estas fechas de Navidad los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de paquetería para aprovecharse de ese regalo que estás esperando y robar tus datos si pinchas en el enlace".

Cómo puede evitar estos fraudes

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomienda a los consumidores extremar las precauciones durante estas fechas. En primer lugar, aconsejan verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos, nunca hacer clic en enlaces sospechosos. Tampoco compartir datos personales o bancarios a través de estos canales. En caso de duda, contacta con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales

Además, recomiendan mantener el software antivirus actualizados y no utilizar las mismas contraseñas en las plataformas. De esta manera, en el caso de ser una víctima el resto de plataformas estarán a salvo.

Los ciudadanos deben denunciar siempre estos delitos, ya que esto ayuda a la Policía Nacional y Guardia Civil a investigar sobre ellos y alertar al resto de la población para que no caigan en la trampa.