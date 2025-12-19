¿Cuál es el número que más se ha pedido en la Lotería de Navidad 2025? Estas son las terminaciones preferidas por los tinerfeños

El próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un evento que genera ilusión entre los tinerfeños y el resto de ciudadanos españoles.

Desde el trabajo, desde casa o la otra parte del mundo, todos los españoles intentan seguir el sorteo a través de diferentes medios de comunicación con la esperanza escuchar a los niños de San Ildefonso gritar y emocionarse al cantar "4.000.000 millones de euros".

En las Islas Canarias el mayor premio de la lotería se repartió en 1978 en la ciudad de Telde.

Estos son los números de la lotería más demandados

Cada año, elegir el número de la "suerte" se convierte en un quebradero de cabeza para muchos jugadores. Hay familias que juegan cada año el mismo número, simplemente por simple intuición o por un significado especial. Los tinerfeños, al igual que el resto de españoles, se enfrentan todos los años a la difícil tarea de escoger los décimos. Las creencias son tantas que muchos jugadores distingues entre números bonitos y feos, y eso hace que haya combinaciones que estén especialmente solicitadas.

Algunos de los números más demandados este año son el 15329, que se ha consolidado como uno de los más vendidos en administraciones de renombre como Doña Manolita en Madrid. Al igual que el 01515, porque las terminaciones con el número 5 suelen estar asociadas a la suerte, dado que han salido en el Gordo en varias ocasiones.

Este año, una de las combinaciones más buscadas ha sido el 35040, un número que tienes las mismas probabilidades de salir que cualquier otro porque en este juego el primer participante es el azar. Con 400.000 euros en juego por décimos, la ilusión está en juego, y, muchos tinerfeños confían en que este año será el de la suerte.