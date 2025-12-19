Cortes parciales de tráfico y guaguas lanzaderas gratis: así será la Operación Nevada para subir al Teide este fin de semana

El Cabildo de Tenerife activará un dispositivo especial de control de accesos al Parque Nacional del Teide los días 20 y 21 de diciembre de 2025 ante la previsión de nevadas asociadas a la borrasca Emilia y la esperada afluencia masiva de visitantes atraídos por la nieve. El objetivo principal de la medida es garantizar la seguridad de las personas, ordenar la movilidad y proteger los valores naturales del espacio protegido.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó el importante esfuerzo de coordinación realizado para poner en marcha este operativo, que calificó de “complejo y trabajado durante días”, y en el que han participado de forma intensa áreas clave como Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Carreteras.

“No ha sido fácil, porque hablamos de un fenómeno que concentra a miles de personas en muy poco tiempo en un entorno natural extremadamente sensible. El objetivo es claro: permitir el acceso al Parque Nacional con seguridad, evitando riesgos innecesarios y ordenando la afluencia mediante el uso prioritario del transporte colectivo”, explicó Dávila.

La decisión responde a los riesgos derivados de una elevada concentración de vehículos y personas en los accesos al Teide, como accidentes de tráfico, bloqueos viarios, dificultades para la actuación de los servicios de emergencia y el impacto ambiental que puede generar una afluencia descontrolada durante episodios de nieve.

Por su parte, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó el trabajo preventivo realizado por los equipos de su área y, especialmente, por el personal del Parque Nacional del Teide. “Este dispositivo no solo ordena los accesos, sino que protege un espacio natural único y garantiza que esté preparado para recibir visitantes en las mejores condiciones”, señaló. Pérez añadió que los equipos llevan días trabajando para asegurar una experiencia segura, responsable y respetuosa con el entorno.

Fechas y horario del control

El control dinámico de accesos se aplicará desde las 18:00 horas del viernes 19 de diciembre hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de entrada al Parque Nacional. La medida no implica el cierre total de las carreteras, sino una limitación parcial y temporal del tráfico rodado para regular el aforo y evitar colapsos.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, hizo un llamamiento expreso al uso del transporte público y destacó el papel fundamental de las guaguas lanzadera durante el fin de semana. “Es la mejor forma de acceder al Parque Nacional, ya que reduce el número de vehículos privados, mejora la seguridad y evita atascos”, afirmó, subrayando además su contribución a una movilidad más sostenible.

Guaguas lanzadera y horarios

Durante el operativo se restringirá el acceso de vehículos privados y se habilitarán guaguas lanzadera gratuitas de TITSA desde tres puntos:

Vilaflor , con llegada hasta el Teleférico del Teide.

, con llegada hasta el Teleférico del Teide. La Esperanza (calle La Sardinera) , hasta el cruce de Izaña.

, hasta el cruce de Izaña. Aguamansa (entrada a la Caldera), hasta el Portillo Alto.

El ascenso en transporte público colectivo estará permitido entre las 10:00 y las 14:00 horas, mientras que la última salida de regreso desde el Parque Nacional será a las 17:00 horas. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, los vehículos solo podrán circular para facilitar la salida de visitantes.

Transporte discrecional autorizado

De forma excepcional, se permitirá el acceso al transporte discrecional de viajeros entre las 10:00 y las 18:00 horas únicamente por la TF-21, en el tramo comprendido entre Vilaflor (PK 53+000) y el Parador del Teide (PK 46+700). El ascenso de pasajeros se autoriza de 10:00 a 14:00 horas y el tránsito posterior solo para facilitar la salida del Parque Nacional.

Carreteras y puntos de control

Durante el periodo del operativo permanecerán cerrados al tráfico rodado los siguientes accesos:

TF-21 (La Orotava) , a partir del PK 16+500, en Aguamansa.

, a partir del PK 16+500, en Aguamansa. TF-21 (sur) , a partir del PK 53, en Boca Tauce.

, a partir del PK 53, en Boca Tauce. TF-24 (La Esperanza), en la intersección con la TF-523, PK 23+800, Cruce de Los Loros.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, pidió “máxima precaución” y recordó la importancia de respetar las indicaciones de los dispositivos de control y de los cuerpos de seguridad. “La colaboración ciudadana es clave para evitar aglomeraciones y situaciones de riesgo”, insistió.

Medidas dentro del Parque Nacional

En el interior del Parque Nacional se aplicarán medidas adicionales, como la limitación de velocidad a 50 km/h y el cierre al tráfico del tramo comprendido entre Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000). Asimismo, se atenderán las resoluciones específicas que puedan afectar a senderos, áreas recreativas y otros espacios protegidos.

Medios humanos y excepciones

El dispositivo contará con personal del Cabildo de Tenerife, el Parque Nacional del Teide, el Operativo de Incendios, Protección Civil y Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración existente.

Las restricciones no se aplicarán a personal del Cabildo en servicio, equipos de seguridad y emergencias, trabajadores y titulares de actividades autorizadas en el Parque Nacional, personas alojadas en establecimientos del ámbito del Parque ni a quienes cuenten con autorizaciones específicas.

El Cabildo de Tenerife insta a la ciudadanía a planificar su visita con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y respetar en todo momento las indicaciones del operativo, recordando que estas medidas buscan compatibilizar el disfrute de la nieve con la seguridad y la conservación del Parque Nacional del Teide.