La Casa de Papá Noel abre sus puertas en Tenerife por Navidad: lugares y horarios

Podrás hacerte una foto con Santa y entregarle tu carta en diferentes puntos de la isla

Cabalgata de Papá Noel en La Laguna, en una edición anterior.

Cabalgata de Papá Noel en La Laguna, en una edición anterior. / María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Quedan muy pocos días para que Papá Noel comience a colarse por chimeneas, azoteas, ventanas o puertas mal cerradas para dar una sorpresa a los más pequeños de las casas, dejando momentos mágicos en los hogares durante la mañana del 25 de diciembre.

Sin embargo, como es tradición, la Casa de Papá Noel se instalará en diferentes puntos de Tenerife para que todo aquel que lo desee pueda hacerse una foto con él y, sobre todo y más importante, dejarle su carta de deseos, que, con la ayuda de elfos y renos, intentará cumplir.

Los centros comerciales son espacios es los que cada año, los niños y niñas pueden hacerse una foto con Papá Noel, pero también podrás verlo paseando por las calles de algún municipio o visitando algún mercadillo. Estos son algunos puntos en los que seguro que te lo encuentras:

Municipios

En La Laguna, Santa realizará su gran cabalgata este 23 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. El recorrido saldrá de la calle Consistorio y recorrerá Obispo Rey Redondo, Tizón y Herradores.

Cartel de la cabalgata lagunera.

Cartel de la cabalgata lagunera. / Paseando por La Laguna

San Juan de la Rambla inaugura el lunes una nueva edición de 'Mundo Fantasía', una gran feria de la Navidad que contará con la visita especial de Papá Noel el día 23 a las 18:00 horas.

En El Sauzal, además, habrá una cita especial, ya que se podrá disfrutar, los días 20 y 21 de diciembre, del espectáculo 'El sueño de Papá Noel', en el Teatro El Sauzal. Las entradas están disponibles en Tickety.

En Santa Cruz de Tenerife, por su parte, el espacio Mundo de Papá Noel estará ubicado en la plaza de La Candelaria los días 22, 23 y 24 de diciembre.

Centros comerciales

Al igual que ocurre con los Reyes Magos, Papá Noel también tendrá su trono instalado en los centros comerciales de la isla para recibir a los peques. En el Galeón (sur de Tenerife) habrá una jornada especial este sábado, día 20, ya que no solo estará Papá Noel, sino también el Grinch de la Navidad.

En el Centro Comercial Meridiano de la capital tinerfeña, la visita de Papá Noel será el domingo 21 de diciembre, a las 18:00 horas; mientras que en el Centro Comercial Carrefour Añaza podrás hacerte tu esperada foto con él durante toda la semana en diferentes horarios.

Lo mismo ocurre con el Centro Comercial La Villa, donde podrás saludarlo y dejarle tu carta este finde, de 17:00 a 20:45 horas; el unes 22 y martes 23: de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:45 horas; o el miércoles 24, de 11:00 a 13:00 horas.

Noticias relacionadas y más

Por regla general, puedes visitar las redes sociales de tu centro comercial de referencia para comprobar los horarios en los que Papá Noel irá de visita.

Mercadillos navideños

Para quienes buscan un regalo diferente para estas navidades y quieren algo artesanal, hay muchos mercadillos en los que ya puedes adquirir alguna pieza especial o tomarte algo acompañado de buena música. Estos son algunos de los mercadillos navideños de Tenerife:

  • Christmas Market: Sibaris Tenerife (La Laguna)
  • Le Good Market: Plaza de El Corte Inglés (Santa Cruz de Tenerife)
  • Canary Market (Los Realejos)
  • La Feria de la Navidad (Explanada muelle Puerto de la Cruz)
  • Gastro Navidad Market Fest: Plaza España (Santa Cruz de Tenerife)
  • Feria de la Navidad: Polideportivo Municipal Mario Pestano (Arico)
  • La Plaza de la Navidad (La Laguna)

