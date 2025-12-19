El Cabildo de Tenerife acepta las condiciones de la transferencia en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife acepta las condiciones de la transferencia de competencias sobre el Parque Nacional del Teide. El Pleno de la Corporación insular avala hoy el informe favorable al borrador de decreto que el Gobierno de Canarias aprobará antes de fin de año, momento en el que la Corporación asumirá la administración y gestión ordinaria y habitual del parque, así como la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa vigente de aplicación, además del personal, los edificios e instalaciones como centros de visitantes y oficinas, vehículos, los fondos documentales, medios informáticos y más de 7,3 millones de euros.

Paso decisivo

El de hoy es un paso decisivo para completar el trámite de sustituir las competencias delegadas desde 2015 por las transferidas. Según la Administración local, es la clave para mejorar la conservación y la gestión de las actividades en Teide.

Desde enero

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma establecían desde el pasado enero que se transferirían al Cabildo las funciones en el Parque Nacional del Teide, si bien la Comunidad Autónoma se reserva la formulación y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión y las funciones de desarrollo normativo, tanto de iniciativa legislativa como reglamentaria y de planificación. El Ejecutivo regional también mantiene todas las funciones inherentes a la coordinación y mantenimiento de la coherencia de la Red de Parques Nacionales Canarios, así como de la aprobación de sus directrices de gestión del Plan Director de la Red, que serán de aplicación en el Teide, especialmente en materia de imagen corporativa y uniformidad.

Gran artífice

El viceconsejero segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, ha sido uno de los grandes artífices de un proceso que se ha alargado más de lo que él pretendía. El también consejero de Presidencia, entre otras áreas, considera que el paso desde las actuales competencias delegadas a las transferidas permitirá resolver en buena medida los recurrentes problemas de seguridad, control y vigilancia en este espacio natural protegido de 190 kilómetros cuadrados, parque nacional desde 1964 y Patrimonio de la Humanidad desde 2010. A ello se añade una fragilidad proporcional a sus más de cinco millones de visitantes al año.

Trabajadores

Un ejemplo de los beneficios de la transferencia es que permite destinar al parque la cantidad de trabajadores que se precisen de cualquier categoría; en la actualidad solo cuatro plazas de agentes de medio ambiente.

Una joven disfruta de la nieve esta semana en el Parque Nacional del Teide / Arturo Jiménez

Gestión eficiente

Ruano reconoce que el Teide necesita una gestión mucho más eficiente y que la transferencia es la herramienta para hacerlo posible. En esa línea, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos con el cambio pasa por mejorar la vigilancia y el control, el Cabildo procedió a aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) –aunque permanece pendiente del referido decreto de transferencias– que conllevará pasar de tres a 17 agentes medioambientales. Para el ejercicio de las competencias delegadas, la Corporación insular debe disponer de los medios personales, bienes y derechos suficientes.

Un nuevo Plan Rector

Este paso se suma a la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), cuya publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de Canarias el pasado dia 6. La inclusión urgente en la sesión plenaria de hoy garantiza la aprobación por el Consejo de Gobierno de Canarias el 23 o el 29. Luego se publicará en el BOC y entrará en vigor 20 días después.

Personal

La transferencia incluye la plantilla actual del Parque Nacional del Teide, formada por 31 trabajadores, 12 funcionarios y 19 efectivos de personal laboral. También se transfieren 20 vehículos y 22 equipos de comunicaciones.

Bienes

Entre los fondos bibliográficos y el material expositivo que pasan al Cabildo están 1.520 libros y 4.577 obras del Centro Telesforo Bravo y especializadas en áreas de la ciencia relacionadas con el medio ambiente. El inventario recoge trece inmuebles entre los que se incluye el centro de visitantes de Las Cañadas del Teide.

Financiación

El anexo al borrador de proyecto de decreto incluye la financiación anual de la transferencia que asciende a 7.320.931 euros. También se detalla la anualidad de 2026 a Tragsa por la gestión del centro Telesforo Bravo. El presupuesto para el próximo año del Parque Nacional del Teide es de 9,98 millones de euros incluidos los 7,3 de la delegación de competencias.