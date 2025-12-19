El Cabildo de Tenerife tramita 137 infracciones en espacios naturales protegidos en 2025

Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño han tramitado en este 2025 un total 137 actas de infracción cometidas en los espacios naturales de la isla, en su mayoría en el Parque Nacional del Teide y en el Parque Rural de Anaga. En la actualidad, la tramitación de las sanciones que gestiona la institución insular, tanto a ciudadanos extranjeros como locales, registra un 86% de recaudación en la actualidad.

Así lo ha informado este viernes en un pleno extraordinario de la corporación el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, quien ha especificado que hasta 2024 no se notificaba a ciudadanos extranjeros las denuncias realizadas, por lo que eran "absolutamente improductivas". Millán ha respondido, de este modo, a una pregunta formulada por el Grupo Mixto (Vox) en relación al registro insular de sanciones.

Resalta Millán que en el seno de la coordinación continua que se mantiene con los cuerpos policiales con competencias en el medio natural, como la Guardia Civil, la Policía Canaria y la Policía Local, la institución insular realiza cada trimestre análisis estadísticos sobre el nivel sancionador y el estado de llevar a término todas las sanciones emitidas, que en la actualidad se sitúan en un 86% de recaudación.

En concreto, atendiendo al último conteo realizado, se contabilizan 137 actas de infracción, respecto a las 93 del año 2024.

Ejecución de las sanciones

Sin embargo, del cómputo total de infracciones registradas en la isla, en relación a las sanciones cuya gestión correspondería a la Delegación del Gobierno, la institución insular desconoce cómo se han llevado a cabo sus notificaciones. "Hemos aprovechado esta situación para, por escrito, solicitar información sobre cúal es el nivel de ejecución de estas sanciones, también las que tienen que ver con el vuelo de drones en espacios naturales protegidos, cuya competencia sancionadora está en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea", ha adelantado Millán.

"Nos ha llegado algún rumor de que tienen problemas desde el punto de vista de recursos administrativos para notificarla. Esperamos que eso no sea así porque estas sanciones son fundamentales (...). Los que incumplen las normas, deben ser sancionados y se tiene que llevar a término esa sanción tal y como se está haciendo desde el Cabildo de Tenerife", ha agregado.