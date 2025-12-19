El Cabildo de Tenerife financia con 153.000 euros la asistencia sanitaria de emigrantes en Venezuela

El Cabildo de Tenerife ha anunciado que destinará 153.000 euros para un programa de atención médica para emigrantes de la isla que residen en Venezuela.

El programa, vigente desde el 22 de diciembre de 2025 y el 21 de diciembre de 2026, permite la atención sanitaria básica y especializada de personas mayores de 65 años emigrantes, así como de sus descendientes de primer grado o personas cuyo último domicilio en España haya sido la isla, que residan en Venezuela y que carecen de cobertura sanitaria pública o privada.

Incluye prestaciones de atención primaria, atención especializada ambulatoria, hospitalización y cirugía y asistencia médica domiciliaria en casos de emergencia, así como la cobertura farmacéutica y reembolsos de gastos médicos.

Beneficiados

En una primera fase, el proyecto beneficiará a 122 personas, si bien se prevé la incorporación de nuevos beneficiarios que acrediten su vínculo con la isla de Tenerife y cumplan los criterios sociales y sanitarios definidos por la Fundación España-Salud.

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo, Pedro González, ha destacado que se reafirma la solidaridad y el apoyo de la corporación con la comunidad migrante, especialmente con las personas mayores en situación de vulnerabilidad.