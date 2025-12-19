La Aemet pronostica heladas y nieve en Tenerife este sábado
Las temperaturas continuarán en ligero descenso
La jornada meterológica de este sábado, 20 de diciembre, para la isla de Tenerife viene marcada por las heladas y la nieve en las cumbres.
En concreto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se sitúa en torno a los 2.200 metros, mientras que se esperan heladas débiles en cotas altas.
Además, en el norte de la isla habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones en zonas de interior, especialmente durante la tarde.
Las temperaturas continuarán en ligero descenso en medianías del norte, especialmente en las máximas; en el resto, con pocos cambios o en ligero descenso localmente.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas y en zonas altas del Teide lo hará el norte moderado.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo general para el conjunto del archipiélago, se espera que en el norte de las islas de mayor relieve haya cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas.
En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, siendo probables en Lanzarote e interior de Tenerife.
Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte, especialmente para las máximas.
En el resto de zonas con pocos cambios salvo ligeros descensos locales. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde hay baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas.
