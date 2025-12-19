La Aemet prevé que la nieve vuelva a caer este viernes en Tenerife

La nieve volverá a Tenerife este viernes, 19 de diciembre, después de la que se ha podido ver en el Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia. Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que la cota de nieve estará sobre los 2400 y 2600 metros.

De hecho, se espera que las temperaturas bajen en las cumbres centrales, mientras que podrán subir ligeramente en las medianías del norte. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Además, no se descartan rachas fuertes de viento en el sur de la isla y el Teide.

Nieve en El Teide / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones en el norte, en especial a primeras y últimas horas. No se descartan en medianías del resto de vertientes, aunque de carácter débil y ocasional. Cota de nieve en torno a 2400-2600 m. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres centrales, donde no se descarta alguna helada débil en cotas altas, y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste. En cotas altas del Teide puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. No se descarta que en las medianías del norte y zonas de cumbres expuestas sean localmente moderadas y con cierta persistencia. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del norte, más intenso en vertientes este y oeste y girando a noreste y arreciando al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 22

LA PALMA

Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones ocasionales en el norte y este a partir del mediodía. No se descarta que en medianías y cumbres expuestas sean localmente moderadas y persistentes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en cumbres, más acusados en las máximas. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes en el extremo noroeste y punta sur. En cotas altas, el viento puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles en medianías del norte al final del día, siendo menos probables en el resto de la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15