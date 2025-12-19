La Aemet apunta a Izaña como el lugar donde más llovió en España la semana de la borrasca Emilia

La borrasca Emilia convirtió a Izaña en el punto del país donde más llovió durante la semana pasada. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación ubicada en el Parque Nacional del Teide recogió un total de 105 litros por metro cuadrado, cifra a la que solo se acerca la localidad castellonense de Almazora.

De hecho, en términos generales Canarias acumuló en la semana del 10 al 16 de diciembre las lluvias más abundantes y en concreto, se superaron los 100 litros por metro cuadrado en las zonas más altas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales del Archipiélago, la Aemet también destaca los 97 litros por metro cuadrado.

Además, el organismo estatal ha especificado que el día 17 las precipitaciones más significativas se recogieron en Gran Canaria y Tenerife, con cantidades que fueron superiores a los 10 litros por metro cuadrado y que alcanzaron valores por encima de 30 en el interior de Gran Canaria.

Año hidrológico

Por su parte, las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre) hasta el 16 de diciembre se cifran en 184 litros por metro cuadrado (l/m2), un 4% menos que lo normal para dicho periodo, 192 litros por metro cuadrado.

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en casi toda la mitad este de la Península excepto por la Comunidad Valenciana y la parte este de Andalucía. Por otra parte, las lluvias superan los valores normales para el periodo de referencia 1991-2020 en casi todo el tercio oeste peninsular y en las áreas del levante comentadas anteriormente.

En cuanto a las islas, los acumulados se sitúan por encima de lo normal debido a los episodios de la última semana en la totalidad del archipiélago canario y en Ibiza mientras que se mantienen por debajo de esos valores en Mallorca, en la mitad este de Menorca y en la mitad oeste de La Palma y Tenerife.