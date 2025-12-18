Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía apunta en un informe que apenas un 15% de los cerca de tres millones de euros captados a clientes por Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares, los dos socios que estaban detrás de Tradex, fueron realmente invertidos en operaciones de trading. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del detallado análisis que los expertos policiales realizaron tras estallar la estafa en julio de 2022.

El jefe del grupo en Tenerife y dos compañeros más de esta unidad comparecieron ayer en la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife donde se juzga a Daswani y a Pomares como presuntos autores de un delito de estafa agravada y otro de frustración de la ejecución [alzamiento de bienes]. Para el primero, la Fiscalía pide 12 años de prisión, mientras que para el segundo, nueve años de cárcel. En la causa también está acusada de estafa a título lucrativo la expareja de Daswani, para la que el Ministerio Público pide que devuelva los más de 327.000 euros de los que habría disfrutado por transferencias, regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo, todo pagado a costa del dinero defraudado mediante Tradex.

Vivían a todo trapo, sin privarse de lujos, vinieron a confirmar los agentes que subrayaron que los investigados mantenían un elevadísimo nivel de gastos desde que empezaron a operar detrás de la firma Tradex, creada en abril de 2021 por Daswani, y que registró importantes ingresos ya en junio de ese mismo año cuando empezó a captar inversores a los que prometía recuperar la inversión más unos beneficios del 50% a los dos meses de firmar el contrato.

El negocio parecía ir tan bien, que Daswani empezó a reclutar a colaboradores, entre ellos a Francisco Imobach Pomares que, en enero de 2022, se asoció al 50% con él para liderar ambos la firma Tradex. Pomares aumentó exponencialmente las comisiones que se llevaba por atraer a nuevos clientes. «Entre un 8% y un 20% de comisión sobre las cantidades que invertían los clientes que captaba», según señalan los agentes tras relacionar los ingresos en sus cuentas personales con el capital final que transfería a la plataforma IG Europe, con la que operaban en los mercados de trading.

Daswani estaba en paro en enero de 2021 y cobró el subsidio de una sola vez: 10.000 euros con los que montó Tradex

Como cualquier estafa piramidal tipo Ponzi, Tradex necesitaba captar más y más clientes inversores para pagar a los primeros el depósito y los intereses prometidos. Si cumplía con las condiciones pactadas, sería más fácil que reinvirtieran en el negocio, incluso, que ellos mismos captaran con el boca a boca a nuevos clientes con capital. Y esto funciona hasta que el castillo de naipes se viene abajo porque los nuevos inversores no bastan para saldar los compromisos económicos de los anteriores. Y el crack de Tradex llegó el 22 julio de 2022.

Del paro a vivir como un jeque

En apenas un año y medio, Daswani pasó de cobrar 10.000 euros del subsidio por desempleo en un pago único, a darse la vida padre viviendo en un chalé de lujo en Tabaiba, conduciendo un Ferrari o un Audi R8, hospedándose en hoteles o acumular un patrimonio de seis cifras en sus cuentas.

Los investigadores han puesto de relieve un entramado financiero complejo, con múltiples cuentas a nombre de los dos acusados, otras vinculadas a Tradex y algunas de ellas ligadas al mercado cripto a través de distintas plataformas como Exchange Binance, Coinbase, Revolut y traspasos [cuando todo se viene abajo] a una cuenta de Kucoin, lo que se conoce como una «cartera fría digital» que «garantiza opacidad de operaciones y privacidad a sus clientes. Tanto que se niegan a colaborar en cualquier investigación o comisión judicial», señaló uno de los investigadores.

Los agentes detallan [infografía que acompaña esta información] los «ingresos y gastos netos» de las cuentas de Dawani. Así, transfirió a su socio Pomares 262.421 euros, a su pareja Cecilia Hernández 327.000 euros, coches de alta gama (265.250 euros), salarios a empleados (87.543), alquiler de oficinas (52.000), vivienda (143.310), joyas (102.790), reintegros en cajeros (19.900), bizum (17.165).

Flujo de ingresos y gastos de Mukesh Daswani. / Elaboración a partir de los datos del informe de la UDEF

Pomares ganaba hasta un 20% de comisión por cada inversor que atraía prometiéndole beneficios del 50%

Obtuvo 2.819.230 euros de inversores a los que devolvió 1.513.770 euros. Sin embargo, en este mismo esquema se puede ver que el capital real que invirtió en la plataforma IG Europe fue en total de 380.218 euros. Y aunque a todos los inversores que quería captar él [y Pomares] les decía poco menos que tenía una fórmula infalible para obtener altos beneficios, lo cierto es que las cifras le retratan como un trader con escaso éxito porque tuvo pérdidas pudiendo retirar solo 154.827 euros.

Los agentes también expusieron los movimientos bancarios de Pomares con un esquema similar. Invirtió en IG Europe 62.415 euros y solo recuperó 32.800. Dos inversores le ingresaron 50.000 euros cada uno y transfirió solo 83.000 euros a Pomares & Daswani [la sociedad mercantil detrás de Tradex]; transferencias a Coinbase por 50.000 euros, 19.000 euros en criptodivisas, la compra de un Range Rover por 21.000 euros y traspasos a otras cuentas virtuales.

La investigación señala que el grueso del dinero no permanecía estático, sino que se movía de forma constante entre distintas cuentas de los implicados, incluyendo depósitos en el extranjero.

Otro elemento clave revelado ayer por los agentes de la UDEF es que pese a que Tradex se presentaba como una entidad de inversión de capitales, nunca tuvo existencia legal: ni tenía los permisos preceptivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), requisito indispensable para operar en mercados bursátiles, ni fue inscrita en el Registro Mercantil.

Pantallazos 'fake'

Los investigadores revelaron además que los pantallazos que enviaban desde Tradex a los inversores sobre las operaciones que les decían que estaban haciendo, en realidad correspondían a la versión lite del programa original de trading de la playaforma IG, es decir, «una copia para aprender a invertir», concluyeron los agentes. Cada semana más o menos, los inversores recibían a través de WhatsApp esos pantallazos que siempre mostraban números en verde: nadie recibió una mala noticia, ni una fluctuación del valor de cotización, incluso se atrevían a señalarles que el beneficio prometido se había alcanzado en apenas una semana, aunque tenían que esperar los dos meses para hacer efectivo, si querían, el principal más las ganancias.

Las defensas intentaron rebatir los informes de los agentes, que declararon durante algo más de cuatro horas y media respondiendo a las preguntas de las partes. El letrado de Mukesh Daswani trató de minimizar las cuantías que las acusaciones señalan que defraudó su patrocinado. Llegó a situarlas en torno a los 400.000 euros aproximadamente, y no los más de 2,8 millones que reclaman los abogados de las víctimas y el fiscal.

Los agentes señalan en su informe también la supuesta operativa que puso en marcha Daswani para fraguarse su salida de España, junto a su pareja, hacia Emiratos Árabes Unidos. Como fue el traspaso de capitales entre cuentas interpuestas, carteras digitales o cuentas en países con opacidad a la hora de iniciarse una investigación, como fue en su momento una cuenta de Revolut, cuya sede estaba en Lituania. Además, la venta de los dos coches de lujo a una sociedad mercantil por la que habría obtenido 140.000 euros. Sin embargo, el abogado señaló que Daswani solo recibió 60.000 euros por el Ferrari mientras que la transferencia de 80.000 euros por el Audi R8 fue revertida.

De esas cuatro horas y media de exposición de los agentes explicando su informe, la mayor parte de ellas estuvo dedicada a los movimientos de Francisco Imobach Pomares. Su defensa se centró en hacer ver el papel colaborador que adoptó Pomares con los investigadores tras la denuncia que él mismo presentó en comisaría llevando consigo tres carpetas azules, entre otra documentación, con «todos contratos en el interior», dijo la abogada. El jefe del grupo de la UDEV en la capital tinerfeña confirmó que el socio de Daswani «entregó unas carpetas con contratos, pero no sé si eran todos los contratos», aseveró.

El papel de Imobach ha sido uno de los puntos más controvertidos del proceso. Aunque fue él quien presentó una denuncia cuando la supuesta estafa salió a la luz, terminó siendo acusado. Mientras se define como un mero colaborador ocasional, un comercial más, los investigadores sostienen que actuó desde el inicio como una pieza clave dentro de la estructura.

Los agentes revelaron que «tras poner la denuncia el 22 de julio, apenas una semana después, extrajo de sus cuentas todo lo que tenía a excepción de 1.000 euros en una de ellas y algo más de 2.000, en otra. Además, pusieron sobre la mesa cómo repartió esas cantidades en diferentes plataformas exchange y luego en lo que llamamos una cartera fría como Kucoin».

La defensa de Cecilia Hernández, pareja de Daswani y acusada a título lucrativo, centró su defensa en evidenciar que la cuanta bancaria de la que era titular su representada, estaba como autorizado Daswani y tenía vinculadas varias tarjetas, a nombre de Cecilia y a nombre de su pareja. En este sentido, intentó poner sobre la mesa la posibillidad de que los agentes no hubieran trabajado sobre la hipótesis de que esa cuenta pudo ser manejada por Daswan, ya que este transfería diferentes cantidades de dinero y se utilizaba para hacer muchas compras destinadas al fundador de Tradex.

El colapso del entramado vino acompañado de la fuga de Daswani. Su pareja, Cecilia Hernández, declaró en su momento a la Policía que el día en que Daswani comunicó a los trabajadores que no había fondos, lo acompañó hasta una zona céntrica de la ciudad, «se bajó del coche y no volvió a tener noticias de él». Sin embargo, los agentes dijeron que un vecino de la pareja confirmó que aquella tarde Daswani estuvo en la casa. El propio Imobach reveló también a los agentes que su socio tenía pensado desde hacía meses mudarse a Dubái y comprarse una casa. Daswani se marchó, pero a Emiratos Árabes Unidos, y los agentes confirmaron que tenía la intención de reunirse con su pareja y su hija menor cuando Cecilia intentó expedir un pasaporte a nombre de la pequeña y por movimientos bancarios de Daswani en el emirato.

La cooperación internacional, a través de Interpol, fue determinante para cerrar el cerco sobre Daswani, quien además contrató un bufete de abogados en Inglaterra por más de 60.000 euros.