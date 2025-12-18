Titsa modificará los horarios de inicio y fin de los servicios en Nochebuena y Navidad

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) modificará los horarios de inicio y fin de sus servicios los días 24 y 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Nochebuena y Navidad.

En concreto, el próximo 24 de diciembre, las líneas de corto recorrido realizarán su último servicio entre las 18:10 y las 20:30 horas, mientras que las líneas de largo recorrido realizarán la última salida a la hora que permita que todos los servicios terminen, aproximadamente a las 20:15 horas.

El 25 de diciembre, el servicio de guaguas comenzará a operar a partir de las 08:10 horas de la mañana, de acuerdo con el horario habitual de cada línea en día festivo, según ha informado la empresa pública en una nota.

Los horarios de todos los servicios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa, 922.53.13.00, o a través de las redes sociales de la compañía.

Líneas más demandadas

Las líneas 014 y 015 tendrán la última salida en dirección a La Laguna a las 20:16 y 20:20 horas, respectivamente, mientras que en sentido a Santa Cruz de Tenerife será a las 20:05 y a las 20:25 horas.

Por su parte, la línea 026, que une Santa Cruz y La Laguna, tendrá la última salida desde la capital a las 19:50, mientras que el último viaje desde La Laguna será a las 19:50 horas. Y la línea 101, que conecta La Laguna con La Orotava, tendrá la última salida desde La Laguna a las 19:45, y desde La Orotava, a las 19:50.

La 102, que conecta Santa Cruz con Puerto de la Cruz, tendrá la última salida desde la capital a las 19:35 y desde la ciudad portuense a las 19:55 horas. Mientras, la línea 103, entre La Laguna y Puerto de la Cruz, saldrá desde la estación del norte a las 19:15 horas, y desde La Laguna, a las 20:05 horas.

Guaguas de Titsa en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz. / El Día

Por su parte, la línea 108, que comunica Santa Cruz de Tenerife con Icod de los Vinos, tendrá la última salida desde la capital a las 19:10 y desde Icod de los Vinos a las 19:10 horas.

La 010, que conecta la capital con el aeropuerto del Sur, realizará el último servicio desde el Intercambiador de Santa Cruz a las 19:10 horas, mientras que en sentido contrario será a las 19:55 horas.

Servicios hacia el Sur

La línea 110, que une Santa Cruz con Costa Adeje, saldrá por última vez de la capital a las 18:45 horas, mientras que en sentido contrario el último trayecto del día está previsto a las 18:55 horas. La 111 conectará por última vez ambos puntos de la Isla a las 19:25 horas desde la capital y a las 19:25 horas desde el sur.

La línea 120, que conecta Santa Cruz con Güímar, hará su última salida desde la capital a las 20:05 horas, mientras que desde Güímar se efectuará a las 19:30 horas.

La línea 122, que une Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, saldrá por última vez esa noche a las 19:40 horas desde el Intercambiador capitalino y a las 20:05 horas en sentido de regreso.

Y la línea 473 saldrá a las 18:30 horas desde Los Cristianos y a las 19:20 horas desde Los Gigantes. La línea 467 hará su última salida desde Costa del Silencio a las 19:30 horas; y desde La Caleta a las 19:30 horas.

No se prestarán los servicios de las líneas 104, 137, 410 y 711 durante la noche del 24 al 25 de diciembre.

Servicio entre Santa Cruz y La Laguna

La programación para el día de Nochebuena afectará también a líneas del servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife.Las líneas 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 917, 919, 923, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 945 y 946 realizarán sus últimos servicios desde el Intercambiador entre las 18:20 y las 20:30 horas.

Las circulares 914, 920 y 921 harán sus últimas salidas a las 20:35, 20:20 y 20:25 horas desde el Intercambiador, respectivamente. El resto de líneas no relacionadas operarán con sus horarios habituales de días laborables, mientras que los viajes de la 970, 971, 972, 974 y 975 no se realizarán.

Por su parte, las líneas del servicio urbano de La Laguna también tendrán cambios. Así, las líneas 204, 206, 217, 219, 224, 260, 270 y 271 finalizarán sus servicios en la franja horaria comprendida entre las 19:30 y las 20:10 horas, dependiendo de la línea.

El resto de rutas, 201, 203, 253, 274 y 275 tendrán viajes en sus horarios habituales de días laborables.