Tenerife pone a prueba su respuesta ante la aparición de cetáceos varados en la costa con un simulacro en El Médano

Tenerife ha llevado a cabo un simulacro de cetáceos varados en la playa de El Médano, con el objetivo de entrenar a distintos equipos en la atención rápida y eficiente de estos mamíferos marinos. La iniciativa busca garantizar la correcta actuación de veterinarios, voluntarios y personal de emergencias hasta la llegada de expertos autorizados, siguiendo protocolos técnicos y científicos.

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, explicó que estos ejercicios son necesarios debido a que los cetáceos pueden aparecer en la costa por causas naturales o tras colisiones con embarcaciones. “Se requiere la intervención coordinada de administraciones, entidades y voluntariado para asegurar que cada actuación cumpla los protocolos y respete la normativa de conservación”, señaló.

Participación de instituciones y voluntariado

El simulacro se desarrolló bajo la coordinación de los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje (CRFS) de La Tahonilla, con la participación del equipo veterinario del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la ULGC y la Fundación Loro Parque, que facilitó infraestructuras y logística.

Rescate simulado de un cetáceo varado en El Médano. / @CabildoTenerife

Además, el ejercicio contó con la colaboración del Ayuntamiento de Granadilla, las policías Local y Nacional, la Guardia Civil, el Consorcio de Bomberos, la Agrupación de Protección Civil y Cruz Roja, así como vecinos y visitantes que presenciaron y participaron en el entrenamiento.

El Cabildo recordó que, ante la aparición de un cetáceo en la costa, la ciudadanía debe llamar al 112, que activará al CRFS y coordinará la intervención con los distintos equipos de seguridad y emergencias, garantizando así un rescate seguro y efectivo.

Desarrollo del simulacro

El ejercicio combinó parte teórica y práctica. En la fase inicial, se simularon situaciones de atención a cetáceos de pequeño tamaño, asignando roles específicos como asistencia inicial, evaluación veterinaria y logística. También se establecieron protocolos de decisión sobre reintroducción al mar, traslado a centros de recuperación o, en casos extremos, eutanasia.

La fase práctica consistió en la simulación de un cetáceo de tamaño medio, en la que los participantes recibieron formación sobre el uso de pontones de rescate para el transporte y la reintroducción segura al océano.

Antonio Fernández, catedrático de Patología Animal de la ULGC, destacó la relevancia de estas acciones para consolidar el protocolo de atención del CRFS de La Tahonilla, que se ha convertido en referencia en la conservación de la biodiversidad marina de Tenerife.