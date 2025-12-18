Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el municipio más afortunado de Tenerife: es que más veces se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad

Otros municipios de Tenerife también han sido afortunado en el Sorteo de Navidad a lo largo de la historia

La Lotería de Navidad reparte ilusión entre los ciudadanos

La Lotería de Navidad reparte ilusión entre los ciudadanos / Eduardo Parra - Europa Press

Helena Ros

Helena Ros

El Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados de la época navideña. Además, en lo que respecta a las Islas Canarias, la comunidad autónoma se posiciona como una de las regiones de España en las que más décimos se han adquirido en los últimos años y, por ello, las expectativas este año vuelven a estar altas en el Archipiélago.

No obstante, de todos los municipios de Tenerife, hay uno en concreto que ha logrado alcanzar el máximo de Gordos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. De hecho, junto a Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, Granadilla de Abona es el lugar del Archipiélago que se posiciona como claro afortunado en esta cuestión.

Este es el municipio de Tenerife que más veces se ha llevado el 'Gordo'

En Granadilla de Abona el Gordo ha caído, en concreto, cinco veces. Según los datos aportados por la Lotería y Apuestas del Estado, a Granadilla de Abona, le sigue la capital tinerfeña. La diosa Fortuna ha tocado a Santa Cruz de Tenerife hasta en cuatro ocasiones.

La Chasnera, también conocida como`surtidor de la suerte´, se ha consolidado como una de las administraciones más afortunadas de las Islas Canarias y de toda España. En 2013 vendió íntegramente el segundo premio; en 2017 repartió más de 3,2 millones y en 2018 despachó 26 décimos del Gordo. La suerte volvió en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Además, estos son otros de los municipios tinerfeños que también entran en la lista de los afortunados en lo que a la Lotería se refiere:

  • Puerto de la Cruz
  • San Cristóbal de La Laguna
  • Los Realejos
  • Arico
  • Garachico
  • Güímar
  • Icod de los Vinos
  • La Guancha

La Lotería también ha caído en otros municipios tinerfeños como La Orotava, Tegueste y Vilaflor.

Guía de Isora

Guía de isora se consolidó el año pasado como uno de los municipios más afortunados de Tenerife en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque el `Gordo´ no llegó hasta esta localidad del sur de la isla, la suerte sí llego con los cuartos premios. La administración número 2 del municipio repartió un total de tres millones de euros tras vender 150 décimos del número 77768.

Noticias relacionadas y más

Buen parte de esos décimos, fue adquirida por un instituto del municipio con el objetivo de recaudar fondo para el viaje de fin de curso de sus alumnos, lo que supone una gran noticia para la comunidad educativa.

TEMAS





