Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apoyo al TMTTiempo en TenerifeTasa de AenaPrecio de los billetes de aviónHuelga del comercio en CanariasMovilización de médicosDía del Migrante
instagramlinkedin

Entrevista | Iván Martín Director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife

Iván Martín, director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife: "Las últimas borrascas demostraron que la coordinación con los municipios es eficaz"

Iván Martín Rodríguez (Santa Úrsula, 1978) es el director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife desde julio de 2023. Considera clave en el área la prevención y la coordinación entre administraciones que pusieron a prueba "con éxito" las borrascas Claudia y Emilia.

Iván Martín, en el centro junto a los técnicos insulares Pepe Gómez Reñasco (izq.) y Néstor Padrón

Iván Martín, en el centro junto a los técnicos insulares Pepe Gómez Reñasco (izq.) y Néstor Padrón / El Día

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Iván Martín es Graduado en Relaciones Laborales y presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, además de Director insular de Emergencias. En los más de dos años que lleva ejerciendo el cargo, destaca el simulacro de erupción del pasado septiembre en Garachico como una de las actuaciones más relevantes.

Ya son casi dos años y medio al frente de un área complicada. ¿Así lo entiende usted?

Durante este periodo, nos hemos enfocado en la prevención como la herramienta más efectiva para reducir el impacto de las emergencias. Desde el principio del mandato trabajamos en prioridades como, por ejemplo, el Plan de Medianías en zonas de interfaz para la prevención de incendios, o en las jornadas del Consorcio de Bomberos para evitar los fuegos en viviendas, sin olvidar el simulacro internacional en Garachico, que permitió evaluar los protocolos de emergencia en condiciones reales. También hemos mejorado la formación en autoprotección y primeros auxilios a las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil, que son voluntarios y se merecen todo el respeto, además de involucrar a más ciudadanos en la seguridad de la Isla. Por otro lado, hemos dotado de material a los mcolectivos con nuevos equipamientos y vehículos especializados, lo que ha elevado la capacidad de respuesta ante fenómenos adversos.

En esa línea, este es un tiempo de fenómenos adversos inesperados fruto del cambio climático. ¿Estamos preparados para afrontarlos?

El Cabildo ha trabajado en anticipación y prevención, considerando la vulnerabilidad ante diversas amenazas. Se ha enfatizado la importancia de una coordinación efectiva entre administraciones y servicios de emergencias, implementando mecanismos de alerta temprana que son cruciales para una respuesta efectiva ante lo que pueda ocurrir. La experiencia del gran incendio forestal de 2023 evidenció la necesidad de una mejor coordinación entre todos los recursos involucrados, porque una buena comunicación y una respuesta sincronizada son esenciales, lo que ha llevado a mejoras en los planes de emergencia para optimizar la asignación de recursos y minimizar daños. El sistema de planificación y comunicación en Tenerife es sólido, pero no nos conformamos. Estamos moviéndonos hacia un modelo más proactivo, que incluye sistemas predictivos como el Cuadro de Mando y Control, que permiten la toma informada de decisiones para mejorar la respuesta ante emergencias. Queremos adelantarnos ante cualquier situación y conocer qué nos vamos a encontrar en las emergencias.

Iván Martín durante su toma de posesión como director insular de Seguridad y Emergencias

Iván Martín durante su toma de posesión como director insular de Seguridad y Emergencias / El Día

Se muestra insistente en que la coordinación con los 31 ayuntamientos es clave. ¿Funciona como desea?

Razonablemente, sí, aunque todo es siempre mejorable. La coordinación con los municipios es clave, en efecto. Hemos entregado equipos de comunicación Tetra a los 31 municipios para estar conectados en todos los eventos, rutinarios o no. Un ejemplo reciente fue la coordinación durante las borrascas Claudia y Emilia, donde mantuvimos contacto continuo con los Centros de Coordinación, los cecopales. Estamos apoyando especialmente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con recursos técnicos y económicos.

El otro factor fundamental en su área es la prevención. ¿Cómo la valora en la Isla?

Si bien nunca es suficiente, hemos avanzado significativamente en iniciativas de prevención. La conciencia ciudadana sobre su entorno y los proyectos, caso del desarrollo próximo del radar meteorológico de Teno, son ejemplos de cómo estamos mejorando nuestras capacidades preventivas. La anticipación y la visión de futuro son apuestas de este grupo de gobierno.

El simulacro de erupción volcánica en Garachico del pasado septiembre, ¿marca un antes y un después en la prevención de grandes emergencias?

El simulacro en Garachico fue muy positivo, evaluando la coordinación y los protocolos en un escenario de riesgo volcánico. La participación de más de mil efectivos y el uso de tecnologías como 'ES-Alert' demostraron nuestro progreso, aunque también identificamos áreas de mejora. Los ejercicios sobre las infraestructuras como carreteras, aguas o electricidad, así como las evacuaciones, fueron muy positivos y enriquecedores. La pregunta común entre las distintas administraciones es si se cuenta con los medios humanos y materiales suficientes para afrontar una gran emergencia. En el caso del Cabildo de Tenerife, hemos fortalecido nuestras capacidades de respuesta tras vivir eventos catastróficos en los últimos 20 años, lo que nos ha permitido mejorar la preparación ante emergencias importantes. Se están aumentando y profesionalizado las plantillas tanto de la Consejería como del Consorcio de Bomberos.

¿Qué objetivos y prioridades se plantea a corto y medio plazo?

En el futuro será fundamental la consolidación del  Centro de Coordinación Operativa Insular, el Cecopin, ubicado en el Pabellón Santiago Martín. Ahora estamos trabajando en su reestructuración y mejora para profesionalizar aún más nuestro servicio de emergencias. Me gustaría dejar el legado, al menos ese es mi deseo, de haber contribuido a la mejora de la protección de personas, bienes, medio ambiente y animales en Tenerife, asegurando una mayor conciencia y resiliencia en la comunidad ciudadana. Formar al casi millón de personas que vive en la Isla en emergencias es un reto y un objetivo que puede marcar un antes y un después, además de salvar muchas vidas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  3. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  4. La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
  5. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  6. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  7. La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
  8. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney

Iván Martín, director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife: "Las últimas borrascas demostraron que la coordinación con los municipios es eficaz"

Iván Martín, director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife: "Las últimas borrascas demostraron que la coordinación con los municipios es eficaz"

Los hospitales Quirónsalud en Tenerife se posicionan como referencia en el tratamiento quirúrgico del suelo pélvico

Los hospitales Quirónsalud en Tenerife se posicionan como referencia en el tratamiento quirúrgico del suelo pélvico

La Aemet prevé cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife este jueves

La Aemet prevé cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife este jueves

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

Cada canario gastará unos 47 euros en la Lotería de Navidad, muy por debajo de la media nacional

Cada canario gastará unos 47 euros en la Lotería de Navidad, muy por debajo de la media nacional

Comienza la reparación de un muro en el Camino de Arico

60 empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife

HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza

Tracking Pixel Contents