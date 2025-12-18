Iván Martín, director insular de Emergencias del Cabildo de Tenerife: "Las últimas borrascas demostraron que la coordinación con los municipios es eficaz"

Iván Martín es Graduado en Relaciones Laborales y presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, además de Director insular de Emergencias. En los más de dos años que lleva ejerciendo el cargo, destaca el simulacro de erupción del pasado septiembre en Garachico como una de las actuaciones más relevantes.

Ya son casi dos años y medio al frente de un área complicada. ¿Así lo entiende usted?

Durante este periodo, nos hemos enfocado en la prevención como la herramienta más efectiva para reducir el impacto de las emergencias. Desde el principio del mandato trabajamos en prioridades como, por ejemplo, el Plan de Medianías en zonas de interfaz para la prevención de incendios, o en las jornadas del Consorcio de Bomberos para evitar los fuegos en viviendas, sin olvidar el simulacro internacional en Garachico, que permitió evaluar los protocolos de emergencia en condiciones reales. También hemos mejorado la formación en autoprotección y primeros auxilios a las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil, que son voluntarios y se merecen todo el respeto, además de involucrar a más ciudadanos en la seguridad de la Isla. Por otro lado, hemos dotado de material a los mcolectivos con nuevos equipamientos y vehículos especializados, lo que ha elevado la capacidad de respuesta ante fenómenos adversos.

En esa línea, este es un tiempo de fenómenos adversos inesperados fruto del cambio climático. ¿Estamos preparados para afrontarlos?

El Cabildo ha trabajado en anticipación y prevención, considerando la vulnerabilidad ante diversas amenazas. Se ha enfatizado la importancia de una coordinación efectiva entre administraciones y servicios de emergencias, implementando mecanismos de alerta temprana que son cruciales para una respuesta efectiva ante lo que pueda ocurrir. La experiencia del gran incendio forestal de 2023 evidenció la necesidad de una mejor coordinación entre todos los recursos involucrados, porque una buena comunicación y una respuesta sincronizada son esenciales, lo que ha llevado a mejoras en los planes de emergencia para optimizar la asignación de recursos y minimizar daños. El sistema de planificación y comunicación en Tenerife es sólido, pero no nos conformamos. Estamos moviéndonos hacia un modelo más proactivo, que incluye sistemas predictivos como el Cuadro de Mando y Control, que permiten la toma informada de decisiones para mejorar la respuesta ante emergencias. Queremos adelantarnos ante cualquier situación y conocer qué nos vamos a encontrar en las emergencias.

Iván Martín durante su toma de posesión como director insular de Seguridad y Emergencias / El Día

Se muestra insistente en que la coordinación con los 31 ayuntamientos es clave. ¿Funciona como desea?

Razonablemente, sí, aunque todo es siempre mejorable. La coordinación con los municipios es clave, en efecto. Hemos entregado equipos de comunicación Tetra a los 31 municipios para estar conectados en todos los eventos, rutinarios o no. Un ejemplo reciente fue la coordinación durante las borrascas Claudia y Emilia, donde mantuvimos contacto continuo con los Centros de Coordinación, los cecopales. Estamos apoyando especialmente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con recursos técnicos y económicos.

El otro factor fundamental en su área es la prevención. ¿Cómo la valora en la Isla?

Si bien nunca es suficiente, hemos avanzado significativamente en iniciativas de prevención. La conciencia ciudadana sobre su entorno y los proyectos, caso del desarrollo próximo del radar meteorológico de Teno, son ejemplos de cómo estamos mejorando nuestras capacidades preventivas. La anticipación y la visión de futuro son apuestas de este grupo de gobierno.

El simulacro de erupción volcánica en Garachico del pasado septiembre, ¿marca un antes y un después en la prevención de grandes emergencias?

El simulacro en Garachico fue muy positivo, evaluando la coordinación y los protocolos en un escenario de riesgo volcánico. La participación de más de mil efectivos y el uso de tecnologías como 'ES-Alert' demostraron nuestro progreso, aunque también identificamos áreas de mejora. Los ejercicios sobre las infraestructuras como carreteras, aguas o electricidad, así como las evacuaciones, fueron muy positivos y enriquecedores. La pregunta común entre las distintas administraciones es si se cuenta con los medios humanos y materiales suficientes para afrontar una gran emergencia. En el caso del Cabildo de Tenerife, hemos fortalecido nuestras capacidades de respuesta tras vivir eventos catastróficos en los últimos 20 años, lo que nos ha permitido mejorar la preparación ante emergencias importantes. Se están aumentando y profesionalizado las plantillas tanto de la Consejería como del Consorcio de Bomberos.

¿Qué objetivos y prioridades se plantea a corto y medio plazo?

En el futuro será fundamental la consolidación del Centro de Coordinación Operativa Insular, el Cecopin, ubicado en el Pabellón Santiago Martín. Ahora estamos trabajando en su reestructuración y mejora para profesionalizar aún más nuestro servicio de emergencias. Me gustaría dejar el legado, al menos ese es mi deseo, de haber contribuido a la mejora de la protección de personas, bienes, medio ambiente y animales en Tenerife, asegurando una mayor conciencia y resiliencia en la comunidad ciudadana. Formar al casi millón de personas que vive en la Isla en emergencias es un reto y un objetivo que puede marcar un antes y un después, además de salvar muchas vidas.