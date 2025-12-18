Los hospitales Quirónsalud en Tenerife se posicionan como referencia en el tratamiento quirúrgico del suelo pélvico

Las disfunciones del suelo pélvico, un conjunto de patologías que afectan al soporte de órganos como la vejiga, el útero o el recto, se han convertido en un motivo de consulta cada vez más frecuente en unidades especializadas. Cuando estas alteraciones comprometen el día a día del paciente y las medidas más conservadoras no funcionan, la cirugía se presenta como una herramienta eficaz para restaurar la funcionalidad y devolver la calidad de vida.

Como explica el doctor Guillermo Conde, jefe de los Servicios de Urología de los Hospitales Quirónsalud Tenerife,Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Vida, “las cirugías de suelo pélvico permiten corregir problemas que durante años han sido vividos en silencio por muchos pacientes. Hoy contamos con técnicas muy seguras, mínimamente invasivas y con tasas de éxito muy elevadas”.

Las patologías pélvicas más frecuentes que requieren de cirugía

La cirugía de suelo pélvico se indica principalmente en pacientes con incontinencia urinaria o prolapsos de órganos pélvicos, las dos patologías más habituales en este ámbito de la Uroginecología. Los prolapsos se producen cuando los órganos que están dentro del espacio pélvico como la vejiga, el útero o el recto descienden por un debilitamiento progresivo de las estructuras y tejidos de soporte. Entre los más frecuentes se encuentran el cistocele o prolapso de vejiga, el rectocele o prolapso del recto y el histerocele cuando desciende el útero. Según explica el doctor Conde, “en los casos avanzados, la cirugía es la opción que ofrece mejores resultados, especialmente cuando el prolapso genera síntomas como presión pélvica, dificultad para orinar, estreñimiento severo o sensación de bulto vaginal”.

Otra de las causas más comunes de intervención quirúrgica es la incontinencia urinaria de esfuerzo, un trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria de orina al realizar actividades que incrementan la presión abdominal, como toser, reír o practicar ejercicio. “Cuando los tratamientos conservadores como la fisioterapia del suelo pélvico no son suficientes y existe un deterioro anatómico del soporte uretral, la cirugía se presenta como la alternativa más efectiva”, apunta el especialista

Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para el abordaje del suelo pélvico

Los hospitales Quirónsalud en Tenerife cuentan con tecnología avanzada y un equipo especializado en el abordaje integral de las patologías de suelo pélvico. Según destaca el doctor Guillermo Conde, “hoy disponemos de técnicas quirúrgicas muy precisas y mínimamente invasivas que han transformado por completo el tratamiento del suelo pélvico, permitiendo a los pacientes recuperarse antes y con menos complicaciones”. Dependiendo de cada caso se pueden emplear procedimientos a través de la vagina o a través del abdomen con técnicas mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica, que reducen el dolor postoperatorio y acortan significativamente el tiempo de recuperación.

Para los casos de prolapsos severos, una de las intervenciones de referencia es la colposacropexia, que ofrece estabilidad duradera y excelentes resultados funcionales. En el ámbito de la incontinencia urinaria, el procedimiento más frecuente es el sling suburetral, una técnica que proporciona un soporte eficaz a la uretra y mejora de forma notable la continencia.

El doctor Conde añade que “no existe una técnica ideal para todas las pacientes, la clave está en la personalización y en individualizar cada caso. La cirugía mínimamente invasiva nos permite ser más precisos, disminuir complicaciones y ofrecer recuperaciones más rápidas”.

Una unidad de referencia en formación y excelencia quirúrgica

UroQxLab es una plataforma de formación del Servicio de Urología de Quironsalud en Tenerife dirigida por el doctor Guillermo Conde Santos que impulsa programas formativos de alto nivel en el ámbito quirúrgico. Concebido como un laboratorio de conocimiento y un espacio de crecimiento profesional; esta plataforma reúne a cirujanos expertos y jóvenes especialistas en un entorno docente que combina actualización científica, práctica quirúrgica avanzada, simulación, análisis de casos clínicos y tecnología 3D, con el objetivo de consolidar al Hospital Quirónsalud Tenerife como un referente de la cirugía urológica mediante la investigación, la docencia y la divulgación. UroQxLab organizó la primera edición del curso de cirugía del suelo pélvico con la finalidad de compartir conocimiento y complementar la formación de jóvenes especialistas de todo el país. “La patología del suelo pélvico requiere una formación extra a la formación habitual de los especialistas en Urología o Ginecología. Este curso pretender ayudar en esa formación extra, con un programa de alta calidad científica y con un enfoque eminentemente práctico” señaló el doctor Conde.

