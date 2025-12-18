Estos son los horarios comerciales en Tenerife durante la Navidad

Si hay una época del año en el que las compras aumentan, esa es Navidad. No solo llenamos más la nevera con motivo de las cenas familiares en los días destacados de estas fiestas, sino que también compramos más regalos.

Ya sea por Papá Noel, Reyes o algún amigo invisible, lo cierto es que de las visitas a las tiendas poca gente se libra. Y, aunque haya quien sea muy previsor y ya lo tenga todo listo, lo cierto es que más de uno probablemente ni siquiera ha empezado.

Así que si eres de este último grupo, o si solo te falta algún detallito, te contamos cuáles son los horarios de los comercios para estas Navidades.

Domingos de apertura

Los domingos y festivos de apertura comercial están reglados y son 10 al año. De aquí a Reyes, periodo de un incremento de las compras, solo quedan tres domingos (21 y 28 de diciembre) y 4 de enero.

Y estás de suerte, porque como es tradición, los comercios podrán abrir en todos ellos.

Supermercados

Los supermercados abrirán en estas fiestas en su horario habitual, con la excepción de que permanecerán cerrados el 25 de diciembre, Día de Navidad, y el 6 de diciembre, Día de Reyes. Hay que tener en cuenta que Mercadona, en este caso, no abrirá ninguno de los domingos ni festivos de Navidad.

Como cada año, las jornadas del 24 y 31 de diciembre contarán con horarios especiales. Por ejemplo, Alcampo abrirá de 09:00 a 19:00 horas.

Horarios de Hiperdino. / E. D.

Y existe otra excepción, ya que, en las zonas de gran afluencia turísticas, los supermercados también podrán permanecer abiertos en los días festivos. En este caso, Hiperdino, por ejemplo, ha publicado que sus horarios para estos días en determinadas tiendas del sur de la isla serán entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Centros comerciales

En los centros comerciales, encontraremos partes abiertas y otras cerradas en los días fuertes de la Navidad. Por ejemplo, en el Meridiano o La Villa La Orotava, el 25 de diciembre y 1 de enero estarán cerrados los comercios, pero abiertas las zonas de ocio, cine y restauración.

Otro ejemplo destacado es Siam Mall, que abre los 365 días del año en horario de 10:00 a 22:00 horas.