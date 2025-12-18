Estos son los horarios comerciales en Tenerife durante la Navidad
Algunos negocios abrirán en horario habitual, otros cerrarán los festivos importantes y otros, directamente, cierran los domingos
Si hay una época del año en el que las compras aumentan, esa es Navidad. No solo llenamos más la nevera con motivo de las cenas familiares en los días destacados de estas fiestas, sino que también compramos más regalos.
Ya sea por Papá Noel, Reyes o algún amigo invisible, lo cierto es que de las visitas a las tiendas poca gente se libra. Y, aunque haya quien sea muy previsor y ya lo tenga todo listo, lo cierto es que más de uno probablemente ni siquiera ha empezado.
Así que si eres de este último grupo, o si solo te falta algún detallito, te contamos cuáles son los horarios de los comercios para estas Navidades.
Domingos de apertura
Los domingos y festivos de apertura comercial están reglados y son 10 al año. De aquí a Reyes, periodo de un incremento de las compras, solo quedan tres domingos (21 y 28 de diciembre) y 4 de enero.
Y estás de suerte, porque como es tradición, los comercios podrán abrir en todos ellos.
Supermercados
Los supermercados abrirán en estas fiestas en su horario habitual, con la excepción de que permanecerán cerrados el 25 de diciembre, Día de Navidad, y el 6 de diciembre, Día de Reyes. Hay que tener en cuenta que Mercadona, en este caso, no abrirá ninguno de los domingos ni festivos de Navidad.
Como cada año, las jornadas del 24 y 31 de diciembre contarán con horarios especiales. Por ejemplo, Alcampo abrirá de 09:00 a 19:00 horas.
Y existe otra excepción, ya que, en las zonas de gran afluencia turísticas, los supermercados también podrán permanecer abiertos en los días festivos. En este caso, Hiperdino, por ejemplo, ha publicado que sus horarios para estos días en determinadas tiendas del sur de la isla serán entre las 10:00 y las 18:00 horas.
Centros comerciales
En los centros comerciales, encontraremos partes abiertas y otras cerradas en los días fuertes de la Navidad. Por ejemplo, en el Meridiano o La Villa La Orotava, el 25 de diciembre y 1 de enero estarán cerrados los comercios, pero abiertas las zonas de ocio, cine y restauración.
Otro ejemplo destacado es Siam Mall, que abre los 365 días del año en horario de 10:00 a 22:00 horas.
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney