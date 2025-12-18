'La gasolinera de la suerte' en Tenerife desafía al sorteo de Navidad

Dicen que es más probable que a alguien le parta un rayo que le toque 'el gordo' de la lotería de Navidad. Esta posibilidad no frena la ilusión de las cientos de personas que se acercaron en la jornada de este jueves 18 de diciembre a La Chasnera, 'la gasolinera de la suerte' de Granadilla de Abona, en Tenerife. La estación de servicios desafía al sorteo de Navidad desde que dio un segundo premio íntegro en 2013: el 79.712. Fueron 1.600 décimos traducidos en 200 millones de euros, según el gerente, José Ángel González.

Sin parar

Desde entonces, no paran de dar premios. De hacerlo este año, sería la quinta vez que reparten el gordo. La pared de la tienda donde las máquinas reparten suerte está llena de carteles con los números premiados. La Chasnera invoca a la fortuna para repartir premio por decimotercer año consecutivo. Y también en 2026, porque ya se está vendiendo la lotería del Niño, sorteo que se celebra el próximo seis de enero. Los números de la gasolinera del sur de Tenerife son todos de máquina, lo que abre muchas posibilidades a la hora de apostar. La cara opuesta son las administraciones convencionales que "escogen los números a vender y tienen cierta ventaja, ya que suelen escoger los más bonitos. Además, tienen el formato tradicional de décimo", cuentan en la afortunada gasolinera.

Begoña García Flores y Mariela Valentín Valentín teclean en las pantallas táctiles a gran velocidad. La agilidad mental no está reñida con las rocambolescas peticiones de los clientes: "Quiero dos iguales que terminen en siete", dicen tras el cristal. "Lástima, no nos quedan los que terminan en ese número", anuncia García Flores. En el vidrio tienen pegado un papel con las terminaciones que están agotadas. Son casi veinte, entre las que se encuentran el 13, el 7, el 5, el 15 ó el 69. Son los más solicitados, pero "todos los números están en el bombo", suena la esperanza de otra compradora. Otro resuella: "¡No me lo enseñes más, por Dios!". Porque algunos no quieren saber qué número les da la máquina de La Chasnera. Eso sí que es azar.

Supersticiones y números

Otros son más fieles a las supersticiones y José Ángel González confirma que los números más demandados son cuatro de los ya nombrados. La cuestión es totalmente numérica y algunos piden el 54 porque es el punto kilométrico en el que está 'la gasolinera de la suerte', también el 38.611 porque es el código postal de San Isidro, muy cerca de La Chasnera. Este baile de cifras danzan en el relato de las dos empleadas mientras no paran de comprobar si el capricho del jugador está disponible: "Nos piden las centenas o las decenas de una manera, que sean correlativos o simplemente buscamos lo que esté disponible y se ajuste más a la petición", argumenta Valentín Valentín.

Los canarios, de los que menos juegan

Aunque la cola para comprar lotería en La Chasnera se alarga cada vez más a medida que pasa la mañana, los datos provisionales de este 2025 dicen que los canarios están entre los que menos gastan en este sorteo de Navidad en España: una media de 47,24 euros frente a los 76,08 euros del país. En cuanto al reparto de décimos por comunidad autónoma, Canarias tiene consignados 105,29 millones de euros, estando entre los territorios autonómicos con menor volumen de venta previsto.

Colas en La Chasnera, la gasolinera de la suerte / María Pisaca

Destino Hawái

Una clienta pide el número de placa que lleva su padre como chófer de guaguas y otra, como Isabel Báez Ramos, "el que me den. Antes compraba el 11, pero ahora prefiero no saber qué tengo", declara mientras se sitúa la última en una cola de unas 50 personas. Viene con cuatro amigas más situadas unos metros por delante. "Soy de Santa Cruz, pero vengo a echar el día en Las Américas y aprovecho para venir aquí. A ver si hay suerte y nos vamos todas a Hawái", ríe a carcajadas.

Francisco Javier Benítez Díaz fija la vista en uno de los números pegados al cristal, "pero no te lo digo porque si no me lo gafas", bromea. Junto a su hermano, Jesús Manuel, y otro vecino de La Gallega (Santa Cruz), Gumersindo Navarro Díaz, vienen a buscar "perras", vacilan. "Nos dan igual los números. Venimos hasta aquí solo para esto. A ver si más que sea nos da para echarnos unas cervezas", añaden.

Tradición y amor

Hay quienes acuden sin un número preferido y hay otros que no faltan a la cita por tradición. El gerente de La Chasnera cuenta que en el puente de diciembre siempre viene "un grupo de mujeres de Gran Canaria vestidas de sevillana", o el caso de una pareja que se conoció en la cola para comprar un décimo hace unos años y "ahora tienen un hijo. Eso sí que es que te toque la lotería", empatiza. También cuenta la historia de una trabajadora de una dulcería de Buenavista del Norte. Su décimo resultó premiado en 2024 y "la chica nos trajo una caja de dulces enorme", recuerda.

Siempre hay ilusión

Los clientes, agraciados o no, siempre vuelven a La Chasnera porque la ilusión de ganar algún premio permanece intacta año tras año. De igual manera, los trabajadores de la estación de servicio esperan con ansias el próximo lunes. "Es un día especial para nosotros. Yo estoy nerviosa ya", reconoce Mariela Valentín. "Descanso el lunes, pero vendré igualmente", le sigue Begoña García entre risas. Valentín trabaja en La Chasnera desde 2018, mientras que su compañera es de las últimas incorporaciones: comenzó en octubre de 2024.

A la altura de las emblemáticas

Aunque La Chasnera solo lleva algo más de diez años repartiendo premios, ya es conocida en toda España y se suma a los nombres de Doña Manolita (Madrid), El Gato Negro (Barcelona), Bruja de Oro (Lleida), Manises (Valencia) o Sagasta (Sevilla), emblemas por ser las administraciones que más suerte reparten a lo largo y ancho del territorio nacional en Navidad. La gran racha que tiene 'la gasolinera de la suerte' del sur de Tenerife la sitúa ya al lado de estos puntos clave del país.