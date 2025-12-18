Último aviso a los tinerfeños: esta es la fecha límite para comprar la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es una tradición que lleva uniendo a los españoles desde 1812, vuelve a ilusionar a toda España, y también a los tinerfeños. Todo el mundo buscan conseguir el número premiado el día del sorteo, pero eso es algo imposible de predecir.

Números de la suerte, terminaciones más premiadas o fechas clave, son algunos de los números que buscan los tinerfeños en la Lotería de Navidad 2025.

A partir de julio

Como manda la tradición, los décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 salieron a la venta el pasado mes de julio, fecha en que Loterías y Apuestas del Estado comenzó su comercialización. Este año, la emisión asciende a 198 series de 100.000 números cada una, con un total de 3.960 millones de euros, de los cuales el 70% se destinará a premios, lo que supone un total de 2.772 millones de euros.

El 'Gordo' de Navidad : 400.000 euros al décimo.

: 400.000 euros al décimo. Segundo premio : 125.000 euros al décimo.

: 125.000 euros al décimo. Tercer premio : 50.000 euros al décimo.

: 50.000 euros al décimo. Cuarto premio : 20.000 euros por décimo.

: 20.000 euros por décimo. Quinto premio : 6.000 euros por décimo.

: 6.000 euros por décimo. Pedrea : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. Reintegro: Devuelven el importe jugado

Los tinerfeños, al igual que el resto de españoles, aprovechan sus viajes a otras localidades españolas adquirir décimos en diferentes administraciones, con la esperanza de que la suerte les acompañe en este sorteo tan especial.

El importe de cada décimo es de 20 euros.

¿Hasta cuando se puede comprar décimos en las Islas Canarias?

Pese a muchos esperan hasta el último momento para realizar su compra. Para evitar quedarse sin opciones, es importante tener en cuenta las siguientes fechas límite:

Administraciones físicas. Los décimos estarán a la venta hasta las 22:00 horas (hora canaria) del 20 de diciembre de 2024 , el día previo al sorteo.

Los décimos estarán a la venta hasta las (hora canaria) del , el día previo al sorteo. Venta online. También es posible comprar décimos electrónicos por internet en puntos de venta autorizados hasta las 22:00 horas del 21 de diciembre de 2024.

Este año, el 21 de diciembre cae domingo y es probable que muchas administraciones permanezcan cerradas. El límite legal de venta de décimos es hasta el día 21 de diciembre a las 22:00 horas, pero no se garantiza que las administraciones físicas vayan a estar abiertas.

Si no quieres quedarte sin décimo asegúrate y hazte con él antes del día 20 de diciembre.

Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el 22 de diciembre y dará comienzo a las 8:00 horas (hora canaria). No tiene una duración determinada, pero suele durar entre tres y cuatro horas (hasta las 12:30 hora canaria aproximadamente).