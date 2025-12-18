Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DGT avisa a todos los conductores tinerfeños: esta es la nueva señal virtual que alerta sobre incidentes en la carretera (y no es la baliza V16)

Las autoridades tienen como objetivo velar por la seguridad de los conductores y reducir la siniestralidad en las carreteras

Helena Ros

La baliza V16 será obligatoria en todos los vehículos canarios y del resto de España a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, no es la única novedad que prepara la Dirección General de Tráfico (DGT) para el próximo año.

La baliza V27 o el "triángulo virtual", también se prepara para estar disponible en los vehículos a partir de enero. A diferencia de la V16, se trata de una señal digital pensada para complementar la nueva luz de emergencia.

Qué es la baliza V27 y cómo funciona

La V27 es una señal inteligente regulada por el Real Decreto 159/2021, su puesta en marcha comenzará a principios de enero de 2026. Este sistema actúa como un triángulo emergencia virtual que aparecerá directamente en la pantalla del vehículo una alerta visual antes de que tengan contacto visual con el peligro.

Esta señal se activará cuando un coche cercano active una baliza V16 o se registre riesgo en la vía. La función es prevenir a los conductores con antelación de que hay peligro por la carretera por la que circulan.

Este sistema permite que los conductores reciban alertas con antelación, avisándoles con tiempo para que sean precavidos y reaccionen ante los peligros de la carretera. Esto se debe a que el alumbrado de la V16 está siendo duramente criticado. De esta manera, si el destello de la baliza no es visible por fuerte luz solar, carreteras con curvas pronunciadas o cambios de rasante, la baliza V27 cobrará relevancia lanzando avisos digitales anticipados.

Conectada a la DGT 3.0

"Esta señal, de carácter voluntario, solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos, de forma directa o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad", detallan. Alertará porque el vehículo estará conectado con la plataforma de la DGT 3.0.

Esta anticipación será clave para evitar atropellos y colisiones, permitiendo al conductor reducir la velocidad y extremar la precaución antes de llegar al punto crítico. Se trata de un sistema de comunicación V2V (de vehículo a vehículo).

La V16 es obligatorio, pero ¿esta también?

La baliza V27 no será obligatoria, formará parte del equipamiento de los vehículos que cuente con sistemas de conectividad avanzados y con acceso a la nube de la DGT. Esto dependerá del modelo y fabricante.

La DGT buscan crecer en tecnología y conseguir que los vehículos se comunique para anticiparse a averías, accidentes u obstáculos en la vía. El objetivo es avanzar en cuanto al desarrollo tecnológico en los vehículos y reforzar la seguridad vial sin que el conductor tenga que poner en riesgo su vida.

