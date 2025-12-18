Comienza la reparación de un muro en el Camino de Arico

El Ayuntamiento de La Laguna acomete con carácter de emergencia los trabajos necesarios para la reparación de un muro de contención situado en el Camino de Arico, en la localidad de Tejina. La obra se lleva a cabo desde ayer ante el riesgo de que la estructura colapse. La intervención cuenta con un presupuesto aproximado de 270.000 euros.

En un informe realizado por la Concejalía de Obras e Infraestructuras se refleja que en la inspección de la zona se detectó que el muro, que sirve de límite entre esta carretera y una huerta situada a nivel inferior, está cediendo progresivamente ante la presión del terreno, siendo perceptibles las grietas a simple vista. Además, el debilitamiento del terreno se está aproximando a las viviendas que se encuentran en el otro margen de la calle, con el consiguiente peligro para su cimentación.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, explica que ante esta situación «es necesaria la inmediata ejecución de estas obras, por lo que la Junta de Gobierno Local ha acordado declarar esta actuación como de emergencia, ya que existe un riesgo real de colapso del muro en dos tramos diferentes, con el peligro que esto supone para las personas y bienes materiales».

El informe técnico, realizado el pasado 9 de diciembre, relata que en la vía aparecieron inicialmente algunas fisuras en la capa de asfalto de la calzada, que fueron reparadas en el marco de los trabajos establecidos como tareas de mantenimiento. Sin embargo, a la vista de que las fisuras volvían a aparecer e, incluso, con una dilatación mucho mayor respecto a las iniciales, el Ayuntamiento de La Laguna explica que se realizó la inspección del muro, detectándose la fractura en dos tramos que están afectados por la presión del terreno.

La obra que está en ejecución desde ayer consiste en la demolición de más de 20 metros lineales de dos fragmentos del muro de contención así como y los correspondientes tramos de la calle afectada. Con posterioridad, el Consistorio informa que se procederá a la realización de dos nuevos muros de hormigón armado, con el relleno y compactación del terreno, para devolver la estabilidad y seguridad a la vía, reponiéndose la capa asfáltica. Las zonas afectadas se vallarán para evitar el paso de vehículos.

La restauración del muro de la calle Camino de Arico, en Tejina, empezó en el tramo de muro más próximo al acceso a la vía. La medida se adopta con el propósito de mantener la carretera apta para el paso de los vehículos pesados necesario para acometer la reparación el segundo tramo. En esta primera parte de la actuación no se producirán cortes de tráfico al resto del vecindario, según informó el gobierno municipal en un comunicado, ayer.