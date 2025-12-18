Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres formar parte del musical de 'El Rey León'? Si eres bailarín y vives en Tenerife, no dudes en apuntarte al casting

La compañía abre un proceso selectivo en la isla en busca de profesionales

Si eres bailarín y un amante de la película 'El Rey León', estás de suerte, ya que la compañía del musical en Madrid ha abierto un proceso selectivo en busca de profesionales para incorporar a la plantilla y aún puedes apuntarte.

Stage Entertainment España ha anunciado recientemente que busca bailarines, tanto masculinos como femeninos, para incorporarlos al equipo y, para ello, hará audiciones en Canarias.

Una gran oportunidad para formar parte de una de las producciones más importantes del momento, que lleva en la capital del país más de 10 años.

Características

En concreto, la productora busca bailarines de jazz y contemporáneo con base clásica. Y, en el caso de los hombres, se valorará una característica más: la capacidad para realizar acrobacias. Además, la productora invita a que se presenten personas de cualquier perfil étnico o racial, debido a la gran variedad de personajes.

Requisitos para participar

Para participar en el casting de 'El Rey León', es necesario cumplir con una serie de requisitos:

  • Los candidatos deben ser mayores de 18 años.
  • Compartir un video con estilos de ballet, contemporáneo o jazz de un máximo de 1 minuto. Este debe estar grabado en horizontal, ser colgado en una plataforma en la que se pueda aportar el link de visualización y demostrar en él las acrobacias que se saben hacer, en caso de querer que se valoren.

Inscripciones

Las inscripciones se pueden realizar en la web de Stage Entertainment Spain hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, se comunicará a los candidatos si han sido preseleccionados o no, y los admitidos, deberán pasar las audiciones.

Estas se llevarán a cabo en:

Noticias relacionadas y más

  • Tenerife (14 y 15 de enero)
  • Gran Canaria (12 y 13 de enero)

