¿Quieres formar parte del musical de 'El Rey León'? Si eres bailarín y vives en Tenerife, no dudes en apuntarte al casting
La compañía abre un proceso selectivo en la isla en busca de profesionales
Si eres bailarín y un amante de la película 'El Rey León', estás de suerte, ya que la compañía del musical en Madrid ha abierto un proceso selectivo en busca de profesionales para incorporar a la plantilla y aún puedes apuntarte.
Stage Entertainment España ha anunciado recientemente que busca bailarines, tanto masculinos como femeninos, para incorporarlos al equipo y, para ello, hará audiciones en Canarias.
Una gran oportunidad para formar parte de una de las producciones más importantes del momento, que lleva en la capital del país más de 10 años.
Características
En concreto, la productora busca bailarines de jazz y contemporáneo con base clásica. Y, en el caso de los hombres, se valorará una característica más: la capacidad para realizar acrobacias. Además, la productora invita a que se presenten personas de cualquier perfil étnico o racial, debido a la gran variedad de personajes.
Requisitos para participar
Para participar en el casting de 'El Rey León', es necesario cumplir con una serie de requisitos:
- Los candidatos deben ser mayores de 18 años.
- Compartir un video con estilos de ballet, contemporáneo o jazz de un máximo de 1 minuto. Este debe estar grabado en horizontal, ser colgado en una plataforma en la que se pueda aportar el link de visualización y demostrar en él las acrobacias que se saben hacer, en caso de querer que se valoren.
Inscripciones
Las inscripciones se pueden realizar en la web de Stage Entertainment Spain hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, se comunicará a los candidatos si han sido preseleccionados o no, y los admitidos, deberán pasar las audiciones.
Estas se llevarán a cabo en:
- Tenerife (14 y 15 de enero)
- Gran Canaria (12 y 13 de enero)
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney