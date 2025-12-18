Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apoyo al TMTTiempo en TenerifeTasa de AenaPrecio de los billetes de aviónHuelga del comercio en CanariasMovilización de médicosDía del Migrante
instagramlinkedin

Cada canario gastará unos 47 euros en la Lotería de Navidad, muy por debajo de la media nacional

El gasto previsto en el Archipiélago vuelve a situarse entre los más bajos del país, frente a una media estatal que supera los 76 euros por habitante

Gente comprando décimos de la Lotería en una imagen de archivo.

Gente comprando décimos de la Lotería en una imagen de archivo. / ED

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

Los residentes en Canarias volverán a situarse entre los que menos dinero destinan a la compra de décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Según las estimaciones publicadas este año, cada canario gastará una media de 47,24 euros en el sorteo que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2025 en el Teatro Real de Madrid, una cifra muy inferior a la media nacional, que asciende a 76,08 euros por habitante.

Se trata, en cualquier caso, de un dato provisional, ya que el gasto definitivo solo se conocerá cuando finalice la campaña y se contabilicen las devoluciones de boletos no vendidos. La previsión se dio a conocer durante la presentación oficial de la campaña publicitaria del sorteo, celebrada en la Real Casa de la Moneda.

Canarias, entre las comunidades con menor gasto por habitante

En el ranking por comunidades autónomas, Canarias se sitúa de nuevo en la parte baja de la tabla. Solo Baleares, con 42,94 euros por persona, y las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros) registran un gasto inferior.

Por el contrario, las comunidades donde se prevé un mayor desembolso por habitante son Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros) y La Rioja (113,96 euros). También superan ampliamente la media nacional Aragón, Cantabria y el País Vasco.

Este patrón se repite año tras año y refleja importantes diferencias territoriales en la tradición y el consumo de la Lotería de Navidad, uno de los sorteos más emblemáticos del calendario festivo en España.

Consignación total: más de 105 millones de euros en Canarias

Más allá del gasto individual, la consignación total de décimos asignados a cada territorio ofrece otra perspectiva del peso del sorteo. En el caso de Canarias, la cifra asciende a 105,29 millones de euros, lo que sitúa al Archipiélago entre las comunidades con menor volumen de venta previsto.

Las regiones con mayor consignación vuelven a ser Madrid, con casi 596 millones de euros, seguida de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, todas ellas por encima de los 450 millones.

En el extremo opuesto, Melilla y Ceuta apenas superan el millón y medio de euros consignados, mientras que La Rioja, Navarra y Baleares tampoco alcanzan los 55 millones.

Un sorteo que repartirá 2.772 millones en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior. En total, se han puesto a la venta 198 millones de décimos, correspondientes a 198 series de 100.000 números, cinco más que en 2024.

El conocido como ‘Gordo’ de Navidad mantiene su dotación de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros y el tercero a 500.000 euros por serie. Además, el sorteo incluye dos cuartos premios, dotados con 200.000 euros cada uno, y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie.

Noticias relacionadas y más

El 70% del total de la emisión se destina a premios, manteniendo el esquema tradicional de un sorteo que combina expectación social, tradición y un importante impacto económico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  3. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  4. La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
  5. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  6. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  7. La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
  8. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney

La Aemet prevé cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife este jueves

La Aemet prevé cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife este jueves

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

Cada canario gastará unos 47 euros en la Lotería de Navidad, muy por debajo de la media nacional

Cada canario gastará unos 47 euros en la Lotería de Navidad, muy por debajo de la media nacional

Comienza la reparación de un muro en el Camino de Arico

60 empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife

HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza

Las entidades de reparto de alimentos de Tenerife reciben un 20% más que en 2023

Las entidades de reparto de alimentos de Tenerife reciben un 20% más que en 2023

Gran Hotel Taoro celebra su Gala de Nochevieja

Gran Hotel Taoro celebra su Gala de Nochevieja
Tracking Pixel Contents