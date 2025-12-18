Camilo vuelve a Canarias: actuará en el Tenerife Music Festival

El Tenerife Music Festival anuncia la incorporación de Camilo a su cartel para su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El artista colombiano actuará el sábado 13 de junio, sumándose a una programación que consolida al festival como una de las grandes citas musicales del año en Canarias.

Camilo es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música en español actual. Su propuesta artística, marcada por la autenticidad, la emoción y una fusión natural entre el pop latino y los sonidos tropicales, ha conectado con millones de oyentes en todo el mundo y ha generado una relación muy especial con su público, conocido como La Tribu.

Con varios Latin Grammy y una trayectoria internacional sólida, Camilo ha firmado algunos de los temas más escuchados de los últimos años. Tras el lanzamiento de su álbum Cuatro en 2024, el artista ha mantenido una intensa actividad internacional, combinando giras y nuevos proyectos que refuerzan su proyección global y su estrecha conexión con el público español.

Sus conciertos destacan por una puesta en escena cercana y emotiva, donde la conexión directa con el público es el eje del espectáculo. Cada actuación se convierte en una experiencia compartida, algo que ha llevado a sus directos a agotar entradas en numerosos recintos y festivales internacionales.

Tercera edición

El Tenerife Music Festival se ha consolidado como una de las grandes citas musicales de Canarias. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el festival continúa creciendo con una cuidada producción y una programación de primer nivel, situando a Tenerife en el circuito internacional de grandes eventos musicales.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ofrece un enclave singular para el festival: un espacio abierto junto al océano, integrado en la ciudad y rodeado del paisaje, el clima y la identidad cultural de la isla. Esta combinación convierte cada edición en una experiencia que va más allá de la música, uniendo conciertos de gran formato con el atractivo natural y turístico de Tenerife.

Camilo, en una imagen promocional. / María Camila Jaramillo

Venta de entradas

Los abonos para el festival ya se encuentran a la venta, mientras que las entradas individuales se podrán adquirir próximamente. Estos son los puntos de venta oficiales:

tinerifemusicfestival.es

entradas.com

farra.world

