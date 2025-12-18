Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupa en el mercado de Santa CruzTiempo en TenerifeMedalla de Oro de Canarias para BraulioContrabando de aguacatesPOSEI Canarias
instagramlinkedin

La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife

Conoce la previsión del tiempo de este 19 de diciembre para la provincia tinerfeña

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 19 de diciembre, una jornada marcada por los intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones en el norte, en especial a primeras y últimas horas.

De hecho, no se descarta que también llueva en medianías del resto de vertientes, aunque de carácter débil y ocasional.

La nieve también volverá a cobrar protagonismo, concretamente en la cota en torno a 2400-2600 metros.

Por su parte, se esperan pocos cambios en las temperaturas, aunque sí que habrá descensos en las cumbres centrales, donde no se descarta alguna helada débil en cotas altas, y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte.

El viento soplará en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste. En cotas altas del Teide puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

Jornada de viento en Tenerife

Jornada de viento en Tenerife, archivo. / María Pisaca

Previsión general

En cuanto a la previsión para todo el archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan precipitaciones en general débiles y ocasionales, aunque no se descarta que sean localmente moderadas y persistentes en las medianías y zonas de cumbres más expuestas.

En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Tenerife y las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios, salvo en general ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y ligeros ascensos de las máximas en medianías orientadas al norte.

Noticias relacionadas y más

Viento en general flojo del norte, girando a nordeste y arreciando al final del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  3. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  4. La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
  5. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  6. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  7. La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
  8. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

Tradex solo invirtió el 15% del capital entregado por los clientes

La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife

La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife

Camilo vuelve a Canarias: actuará en el Tenerife Music Festival

Camilo vuelve a Canarias: actuará en el Tenerife Music Festival

Foro de El Día sobre Igualdad

¿Quieres formar parte del musical de 'El Rey León'? Si eres bailarín y vives en Tenerife, no dudes en apuntarte al casting

¿Quieres formar parte del musical de 'El Rey León'? Si eres bailarín y vives en Tenerife, no dudes en apuntarte al casting

Este es el municipio más afortunado de Tenerife: es que más veces se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad

Este es el municipio más afortunado de Tenerife: es que más veces se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad

Último aviso a los tinerfeños: esta es la fecha límite para comprar la Lotería de Navidad

Último aviso a los tinerfeños: esta es la fecha límite para comprar la Lotería de Navidad

Lee EL DÍA durante un año con un 50% de descuento

Lee EL DÍA durante un año con un 50% de descuento
Tracking Pixel Contents