La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 19 de diciembre, una jornada marcada por los intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones en el norte, en especial a primeras y últimas horas.

De hecho, no se descarta que también llueva en medianías del resto de vertientes, aunque de carácter débil y ocasional.

La nieve también volverá a cobrar protagonismo, concretamente en la cota en torno a 2400-2600 metros.

Por su parte, se esperan pocos cambios en las temperaturas, aunque sí que habrá descensos en las cumbres centrales, donde no se descarta alguna helada débil en cotas altas, y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte.

El viento soplará en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste. En cotas altas del Teide puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

Jornada de viento en Tenerife, archivo. / María Pisaca

Previsión general

En cuanto a la previsión para todo el archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan precipitaciones en general débiles y ocasionales, aunque no se descarta que sean localmente moderadas y persistentes en las medianías y zonas de cumbres más expuestas.

En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Tenerife y las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios, salvo en general ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y ligeros ascensos de las máximas en medianías orientadas al norte.

Viento en general flojo del norte, girando a nordeste y arreciando al final del día.