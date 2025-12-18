La Aemet prevé cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife este jueves

Cielos nubosos, lluvias débiles y viento en Tenerife. Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, 18 de diciembre. Un día en el que se espera que los vientos toquen con fuerza diferentes puntos de la isla, una situación que irá amainando durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas, aunque continuarán con pocos cambios, sí que se puede notar un ligero aumento en las cumbres centrales, donde en los días precedentes había descendido, llegando incluso a nevar en el Parque Nacional del Teide tras el paso de la borrasca Claudia.

El Cabildo reabre el acceso del Teide con regulación del acceso / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en el noreste. No se descartan en medianías del resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en cumbres centrales. Viento del norte ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y noreste; en cumbres centrales, viento fuerte del componente norte amainando durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 22

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento del noreste girando a norte desde primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres expuestas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15