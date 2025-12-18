60 empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife

El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) cierra el año con un balance altamente positivo, consolidándose como un espacio estratégico para el desarrollo del conocimiento, la innovación y el emprendimiento en la Isla. En la actualidad, el Parque cuenta con 60 empresas instaladas en sus distintos enclaves, alcanzando el 100% de su capacidad, un dato que refleja el crecimiento sostenido del ecosistema tecnológico tinerfeño y el creciente interés de empresas innovadoras por establecerse en el territorio.

Este alto nivel de ocupación pone de manifiesto la capacidad del Parque para atraer y retener talento, impulsar la diversificación económica y favorecer la colaboración entre empresas, instituciones y centros de conocimiento, posicionando a Tenerife como un entorno competitivo para el desarrollo de actividades de base tecnológica y alto valor añadido.

Impulso a la innovación educativa y al talento joven

Durante el año, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife ha desarrollado una intensa actividad vinculada a la innovación educativa y la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran FIRST LEGO League Canarias y STEAM Future, dos proyectos de referencia en el ámbito educativo que han contado con la participación de más de mil personas en cada una de sus ediciones.

Estas iniciativas han permitido acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas a niños, niñas y jóvenes de diferentes edades, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, y contribuyendo de manera directa a la formación del talento que demandará el mercado laboral del futuro.

Apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas innovadoras

El fomento del emprendimiento ha sido uno de los ejes estratégicos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) durante el año. En este ámbito, se han desarrollado distintos programas de formación y acompañamiento, en colaboración con la Fundación INCYDE y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dirigidos a apoyar la creación y consolidación de proyectos empresariales innovadores.

Edificios NANOTEC e IACTEC del enclave de Las Mantecas.| ED

En total, se gestionaron 10 cursos de emprendimiento (6 de Fundación INCYDE y 4 del programa CARE de EOI), con una participación estimada de 176 personas, centrados en áreas clave como la digitalización, la inteligencia artificial y el desarrollo de modelos de negocio.

Asimismo, se celebró la 13.ª edición del Programa de Preparación para la Inversión, en la que participaron 32 iniciativas empresariales, de las cuales 12 fueron seleccionadas para su presentación en el Foro de Inversión, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor e innovador de la isla.

Además, el programa CEDEI diseñado para potenciar talento tecnológico altamente cualificado y adaptado a la demanda real de las empresas tinerfeñas cierra el año con 13 convenios de colaboración público – privada.

HUB INTECH Tenerife, el gran evento de innovación de la Isla

El cierre del año ha estado marcado por la celebración del HUB INTECH Tenerife, considerado el principal evento de innovación tecnológica de la Isla. La cita reunió a 36 fabricantes tecnológicos de referencia mundial y a casi 300 empresas canarias, convirtiéndose en un punto de encuentro clave entre industria, empresas, profesionales y agentes del ecosistema innovador.

HUB INTECH Tenerife cerró su edición consolidándose como un auténtico laboratorio de ideas y un escaparate de innovación en Canarias, favoreciendo el intercambio de conocimiento, la generación de sinergias y la presentación de soluciones tecnológicas avanzadas.

Misiones Comerciales

Dentro de las acciones comerciales y estratégicas de PCTT se encuentran las misiones comerciales realizadas con la finalidad de dar a conocer el Parque y su ecosistema para atraer empresas a la isla. En el 2025, PCTT ha recibido más de 80 misiones comerciales locales, regionales e internacionales entre las que destacamos la asistencia a eventos consolidados de nuestros sectores estratégicos, reuniones y visitas de empresas japonesas del sector del videojuego, empresas de Latinoamérica y empresas italianas, entre otras muchas que han mostrado interés por conocer el ecosistema y las posibilidades de desarrollar su actividad empresarial desde Tenerife para el mundo.

Mirando al futuro

Con este balance, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife reafirma su papel como motor de la innovación empresarial, y sienta las bases para seguir impulsando nuevos proyectos, ampliando capacidades y fortaleciendo el ecosistema de innovación de la Isla en los próximos años.