El Telemaratón resiste a la lluvia y cumple el objetivo de ayudar a 40.000 personas en situación de pobreza severa

El Telemaratón logró este miércoles cumplir con el objetivo de ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa. En una edición marcada por las inclemencias meteorológicas, la iniciativa, organizada por Mírame Televisión y Banco de Alimentos, superó los contratiempos gracias a la masiva participación de empresas y particulares.

A lo largo de casi siete horas de evento, un desfile de vehículos dejó en las instalaciones de Mercatenerife donaciones suficientes para atender durante los próximos meses a más de 14.000 familias de Canarias, entre las que conviven unos 6.000 niños y niñas en exclusión social. Toda la ayuda obtenida será repartida en los próximos días, antes del inicio de las fiestas navideñas, por un red de más de 200 entidades sociales.

El acto tuvo que reinventarse por la meteorología, que obligó a suspender las actuaciones previstas y trasladar el escenario a un plató improvisado en una nave del Banco de Alimentos, pero ello no fue obstáculo para conseguir que se superaran las expectativas iniciales y llenar de generosidad las estanterías de la ONG.

Los organizadores quisieron agradecer la movilización social, tanto desde las empresas privadas como desde las instituciones públicas, que permitieron el éxito de una nueva edición del Telemaratón. La iniciativa, que lleva en marcha desde 2011, fue retransmitida en directo por Mírame Televisión y contó con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otras administraciones.

Uno de los momentos más emotivos se produjo con la visita de más de 300 personas mayores procedentes de distintos municipios de Tenerife que, a través del proyecto Islenior y de diversas asociaciones culturales, no quisieron perderse la oportunidad de vivir la experiencia del Telemaratón.

Como en los años anteriores, fue decisiva también la colaboración del Ejército, los Bomberos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como locales, que pusieron la banda sonora del evento con las sirenas de sus vehículos oficiales. Cabe destacar también la ayuda prestada por la empresa Intesa y por el Samur, que se encargaron de cubrir las necesidades de logística y transporte.

Junto a ellos, numerosas empresas, tanto grandes marcas como pequeños comercios, se sumaron a la iniciativa, al igual que hicieron decenas de particulares que se acercaron hasta el Mercatenerife para dejar su donación. La organización calcula que, en los días previos y durante la celebración del evento, más de un millar de personas se han movilizado para propiciar el éxito del Telemaratón.

Al finalizar el evento, Manuel Artiles, director de Mírame Televisión, expresó con emoción su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que, una vez más, el Telemaratón se convirtiera en correa de transmisión de la generosidad de la sociedad canaria. En los próximos días, el canal dedicará parte de su programación a mostrar cómo las distintas ONG se encargan de repartir las donaciones entre más de 40.000 usuarios del Banco de Alimentos.