El Palacio de Justicia gana espacio para los juzgados de violencia de género

Era una demanda pedida por todos los operadores jurídicos desde hacía tiempo: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife no reunían unas condiciones mínimamente aceptables para atender a las víctimas de la violencia machista, muchas de ellas con hijos menores presentes. Y no solo por la incomodidad material de unas instalaciones pequeñas, sino porque en muchas ocasiones las víctimas se cruzaban con el maltratador o prestaban declaración junto a otras víctimas en un espacio tan reducido que podían escucharse unas a otras mientras les tomaban declaración, con lo que se vulneraba su derecho a la intimidad.

La solución que ha encontrado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha sido trasladar el Juzgado de Primera Instancia número seis de Santa Cruz de Tenerife fuera del Palacio de Justicia y reubicar el Juzgado de lo Penal número seis a otra planta de este mismo inmueble.

De esta manera se da respuesta para optimizar el limitado espacio que existe pudiendo sacar fuera del Palacio de Justicia de la capital un órgano judicial que no precisa contar con calabozos.

Con este encaje, se deja unos 250 metros cuadrados de espacio libre en la primera planta del Palacio de Justicia una superficie que permitirá ampliar las dependencias de los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer que, tras la puesta en marcha de los juzgados comarcalizados, no solo asume los asuntos de este orden de la capital, también los de La Laguna, El Rosario y Güímar.

Una sede judicial más

El Juzgado de Primera Instancia número seis comenzará a funcionar a partir de este jueves, en un local alquilado en la primera planta del edificio El Cabo de la capital tinerfeña, junto a las sedes del Colegio de Abogados y del de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife.

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Leonor Ferrer, visitaron las nuevas dependencias durante la mañana de este miércoles, unas horas antes de que se produjera la «mudanza» programada de todos los asuntos y expedientes que lleva el citado Juzgado de Primera Instancia, así como los equipos informáticos y de telefonía. No obstante, las nuevas oficinas judiciales ya tienen mobiliario y toda la instalación de red y datos para empezar a operar en cuanto se conecten los equipos.

Los dos juzgados de Violencia tendrán espacios diferenciados

Barreto señaló que «nuestro objetivo ha sido reubicar órganos judiciales para liberar espacio en el Palacio de Justicia y poder ampliar las dependencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer».

«Los dos juzgados de Violencia tendrán espacios diferenciados para que las víctimas puedan tener una mayor privacidad y puedan contar con una atención adecuada, digna y emocionalmente justa», destacó la consejera.

La consejera regional afirmó que «se ha buscado una solución a un problema generado con la comarcalización de los Juzgados de Violencia, aprobada en 2022 por el anterior Gobierno sin que se contara entonces con espacio suficiente, concentrando Güímar, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz en dependencias judiciales del partido capitalino, una situación que, además, se ha visto agravada este año al tener que asumir nuevas funciones con la puesta en marcha de la nueva Ley de Eficiencia Judicial».

Barreto indicó que «se ha hecho un enorme esfuerzo también con la entrada por fases de la implantación de los Tribunales de Instancia [que deberán estar operativos desde el 1 de enero próximo] y que supondrá la transformación de 222 juzgados unipersonales en 19 Tribunales de Instancia.

La consejera agradeció la colaboración del personal y de los titulares de los juzgados que se mueven y destacó la buena coordinación con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y con la jueza decana para realizar estos cambios.