El Museo de Historia y Antropología de Tenerife incorpora a su colección un retrato en miniatura del general Gutiérrez

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), centro dependiente del Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, ha adquirido un retrato en miniatura de la figura histórica del general Antonio Gutiérrez firmado por el pintor Luis de la Cruz y Ríos y fechado en 1797.

La obra, de pequeñas dimensiones pero de gran relevancia artística e histórica, se incorpora a la colección pictórica del MHAT, que reúne un importante número de retratos del pintor tinerfeño, tanto de su etapa en Tenerife como de su producción vinculada al entorno de la corte en Madrid.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha celebrado que esta adquisición sea "un paso fundamental" en la recuperación del análisis histórico de un personaje clave para la historia de Canarias, cuya figura "merece ser contemplada desde el rigor histórico y el valor artístico".

La pieza incorporada al museo. / E. D.

El retrato representa al general Gutiérrez apenas cuatro meses después de la Gesta del 25 de julio de 1797, en la que lideró con éxito la defensa de Santa Cruz de Tenerife frente al ataque británico. La miniatura no solo inmortaliza al militar como héroe, sino que se convierte en un documento visual esencial para comprender aquel acontecimiento, vinculando imagen, institución y contexto político-militar, según informa el Cabildo.

Importancia de la obra

Desde el punto de vista artístico, la obra fue realizada en los primeros años de la carrera de Luis de la Cruz y Ríos, cuando tenía apenas veinte años, y permite identificar ya algunos de los rasgos que lo consagrarían como uno de los mejores miniaturistas de la historia del arte español.

Además, de los tres retratos en miniatura del general Gutiérrez atribuidos a Luis de la Cruz, el incorporado al MHAT es el único localizado hasta hoy, ya que los otros dos se encuentran desaparecidos.

En concreto, resalta el Cabildo, esta obra contribuiría a restituir el protagonismo del general Gutiérrez, cuya condición de héroe fue "diluida" con el paso del tiempo, y ofrecería, asimismo, al público la posibilidad de acercarse a su figura desde una mirada completa, donde "el arte y la historia se refuerzan mutuamente".