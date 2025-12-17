La Lotería de Navidad: más de dos siglos de historia desde su primer sorteo en 1812

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo: es uno de los rituales colectivos más arraigados en España y un símbolo inequívoco del inicio de las fiestas navideñas. Aunque hoy se celebra cada 22 de diciembre, sus orígenes se remontan a hace más de dos siglos, concretamente al 18 de diciembre de 1812, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño, aún sin esa denominación oficial.

Según recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el nombre de Sorteo de Navidad no aparecería hasta 1892, casi 80 años después. Desde entonces, la tradición no ha dejado de evolucionar, manteniendo su esencia y adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y económicos del país.

Un sorteo nacido en tiempos de guerra

El primer sorteo de Navidad se celebró en un contexto histórico complejo. En 1812, España se encontraba inmersa en la Guerra de la Independencia, y las Cortes de Cádiz buscaban fórmulas para aumentar los ingresos públicos sin incrementar la presión fiscal.

La Lotería Moderna, el germen del sorteo

La llamada Lotería Moderna fue ideada por Ciriano González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, inspirado en un sistema ya existente en Nueva España (actual México). El primer sorteo de esta modalidad tuvo lugar el 4 de marzo de 1812, y meses después, en diciembre, se celebró el primer sorteo vinculado a las fechas navideñas.

Aquel primer ‘Gordo’ recayó en el número 03.604, aunque los billetes no incluían aún la denominación de Navidad, que no se incorporaría oficialmente hasta 1897.

La evolución histórica del Sorteo de Navidad

A lo largo de los siglos XIX y XX, la Lotería de Navidad fue consolidándose como un acontecimiento social de primer orden. Algunos hitos destacados de su historia son:

1837: se conceden dos primeros premios de igual cuantía.

el sorteo empieza a llamarse oficialmente Sorteo de Navidad.

se celebran dos sorteos simultáneos, en Barcelona y Burgos, debido a la Guerra Civil.

los billetes comienzan a imprimirse en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

se retransmite por televisión por primera vez.

participan niñas por primera vez, tras convertirse en mixto el Colegio de San Ildefonso.

participan niñas por primera vez, tras convertirse en mixto el Colegio de San Ildefonso. 2002: el sorteo pasa a cantarse en euros.

Hoy en día, el sorteo es seguido por millones de personas tanto por televisión como por plataformas digitales oficiales.

Así será el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, que se celebrará el 22 de diciembre, mantiene el sistema tradicional de dos bombos: uno grande para los números y otro pequeño para los premios.

Datos del sorteo

198 series de 100.000 números cada una.

de 100.000 números cada una. Precio del décimo: 20 euros.

20 euros. Precio del billete completo: 200 euros.

200 euros. Emisión total: 3.960 millones de euros.

3.960 millones de euros. Premios totales: 2.772 millones de euros (el 70% de la emisión).

2.772 millones de euros (el 70% de la emisión). Duración aproximada: cuatro horas.

En total, se repartirán más de 30 millones de premios, lo que convierte a este sorteo en uno de los más repartidos del mundo.

Premios principales del sorteo

El reparto de premios mantiene su estructura clásica:

El Gordo : 4.000.000 de euros por serie.

4.000.000 de euros por serie. Segundo premio: 1.250.000 euros por serie.

1.250.000 euros por serie. Tercer premio: 500.000 euros por serie.

500.000 euros por serie. Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie.

200.000 euros por serie. Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie.

Cada serie distribuye 14 millones de euros, reforzando la idea de que la Lotería de Navidad no solo genera grandes premios, sino también numerosos importes menores muy repartidos.