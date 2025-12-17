Jorge Rey anuncia más lluvias en Tenerife este fin de semana: "En Canarias no tendrá la misma suerte que la Península"

Tenerife tendrá lluvias este fin de semana, aunque en menor cantidad que las registradas durante la borrasca Emilia. Según ha adelantado Jorge Rey, el archipiélago vivirá un fin de semana bastante tranquilo en algunas islas, mientras que en otras se esperan precipitaciones. En el resto de España, se prevé que lleguen nevadas a varios puntos de la península y lluvias generalizadas en muchas zonas.

La provincia recibirá la Navidad con un tiempo dispar

La llegada de este importante cambio de tiempo a las puertas de Navidad tendrá un reflejo más moderado en Canarias. Las islas se quedarán en el borde de un gran temporal invernal que afectará con fuerza a la Península. Según Jorge Rey, en el Archipiélago se esperan lluvias débiles y un ligero descenso de las temperaturas: "Sobre Canarias se esperan algunas precipitaciones en general débiles y para acumular algunos litros de manera débil en las islas de mayor relieve". El burgalés explica que en Tenerife sí notará el paso de sucesivos frentes asociados a borrascas atlánticas.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en Canarias

Las previsiones apuntan a que las lluvias serán más probables en las islas occidentales y en zonas de medianías y vertientes norte, donde la orografía favorece la condensación. Tenerife, La Palma y Gran Canaria podrían registrar algunos episodios de lluvia débil o moderada, especialmente entre mediados y finales de la semana, sin descartar rachas de viento en zonas expuestas.

Además, aunque no se espera frío extremo, el meteorólogo avisa de un ambiente algo más fresco de lo habitual para estas fechas, con temperaturas que podrían descender ligeramente coincidiendo con la entrada de aire más frío asociado al temporal peninsular. Jorge Rey insiste en que el episodio será "mucho más contenido" en Canarias y sin fenómenos adversos destacados.

España está ante un temporal invernal con nieve y frío polar

La situación será muy diferente en el resto del país. Jorge Rey alerta de "una explosión de nieve a España en cuestión de días y a las puertas de Navidad", con la entrada de una masa de aire polar marítimo cargada de humedad. Este escenario favorecerá nevadas extensas, que podrían prolongarse al menos hasta el 24 de diciembre.

El meteorólogo señala que ciudades como Lugo, León, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Guadalajara o incluso Granada podrían ver nieve, especialmente desde el fin de semana. "Se espera durante todo el día o temperaturas bajo cero incluso durante toda la jornada del lunes 22", dice el burgalés.

Además de la nieve, se prevén lluvias generalizadas, vientos intensos y un notable descenso térmico. El domingo y el lunes serán los días más duros del episodio, con máximas que apenas superarán los 2 o 3 grados en muchas capitales del interior.

Jorge Rey matiza que todavía existen diferencias entre modelos, pero el escenario dominante apunta a un auténtico temporal invernal antes de Navidad: "Todo queda muy en el aire, pero lo que está claro es que llega frío, lluvias y nieve a buena parte de España".