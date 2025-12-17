Imobach «presumía» de haberle comprado a Daswani el 50% de Tradex

«Nada, men. Compré el 50% de Tradex (...), ahora más seguridad en las inversiones para la gente que empezó conmigo». Este es el literal de un mensaje de Whatsapp que Francisco Imobach Pomares envió a un amigo al que convenció para que le confiara sus ahorros a él y a su socio, Mukesh Daswani. Dijo que su amigo le ofreció un beneficio del «50% a los dos meses del depósito del capital», aseveró el testigo en la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la estafa de Tradex.

En esta causa, la Fiscalía solicita que se imponga una pena de 12 años de prisión a Daswani como presunto autor de un delito de estafa agravada y otro de frustración de la ejecución [alzamiento de bienes] y para Francisco Imobach Pomares, una pena de nueve años de prisión. También está acusada como presunta autora de un delito de estafa a título lucrativo la expareja de Daswani, para la que el Ministerio Público pide que devuelva los más de 327.000 euros de los que disfrutó por transferencias, regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo sufragados con dinero defraudado a los clientes de Tradex.

Ese mensaje lo envió Imobach Pomares el 23 de abril de 2022 y el testigo lo leyó íntegro a preguntas de uno de los abogados de la acusación particular, Carlos Zurita, quien quería dejar la responsabilidad «a partes iguales de Pomares y Daswani en la mercantil Tradex», la sociedad que acabó defraudando cerca de tres millones de euros a alrededor de un centenar y medio de personas.

"Era mi amigo"

Antes, en el turno de interrogatorio del fiscal Andrés Velasco, le cuestionó por cómo conoció las actividades de Tradex. El testigo dijo que «Imobach comentó lo que hacía en enero de 2022 y que le iba muy bien». «Me dijo que la cantidad mínima para invertir eran 5.000 euros, pero decidí poner 10.000 euros con un beneficio del 50% a los dos meses. Era mi amigo y me fiaba de él», aseveró.

El fiscal se extrañó por ese dato y repreguntó: «¿Está seguro de que le ofreció el 50%?, porque el contrato que firmó y figura en la causa indica un 30%». El testigo manifestó que firmó varios contratos: en enero, uno de 10.000 euros y le transfirieron 5.000 euros de rentabilidad a los dos meses; reinvirtió los 10.000 euros y volvió a tener 5.000 euros de beneficio. Con el tercer contrato, estalló la estafa y ya no recuperó nada. Tras esta explicación reconoció que Imobach le dijo en el tercer contrato que en esas fechas «estaban ofreciendo un 30% de beneficio a los inversores, que reducían la rentabilidad por la cartera tan grande de clientes que tenían pero que, como éramos amigos, me mantenía el 50% de beneficios como los contratos anteriores».

La información revelada por el testigo redunda en las manifestaciones realizadas por muchas de las más de 160 personas afectadas que han declarado en el juicio. En líneas generales, los testigos y la documentación de la causa avalan «errores o erratas» de calado en los contratos firmados por los inversores. Fallos en datos personales del inversor, cantidades de capital entregadas o la rentabilidad fijada, entre el 30 y el 50%.

Los testigos que declararon ayer fueron los últimos propuestos por las partes en el procedimento. En la sesión de hoy comparecen los agentes de la UDEV de la Policía Nacional que rastrearon el flujo económico, los ingresos y los gastos, de las cuentas bancarias de Tradex, Daswani, Pomares, colaboradores y víctimas de la estafa.

Luego, y antes de que declaren los acusados, en sesiones previstas para mediados de enero, se expondrá la prueba documental que, en este caso, no se dará por reproducida por ninguna de las partes.