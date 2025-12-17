Un hombre de 46 años resulta herido tras ser víctima de un atropello en el polígono industrial de Güímar

Un hombre de 46 años ha resultado herido este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en un polígono industrial del municipio de Güímar, en Tenerife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del accidente a las 6.36 horas.

La alerta fue recibida a primera hora de la mañana, lo que activó de inmediato el protocolo de actuación previsto para este tipo de emergencias en la red viaria del Archipiélago.

Atención sanitaria y traslado hospitalario

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que acudieron con una ambulancia sanitarizada. El personal sanitario asistió al afectado en el lugar del suceso y realizó una primera valoración médica.

Según el SUC, el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para una evaluación más completa y tratamiento especializado.

Actuación de los servicios de seguridad

Además de los recursos sanitarios, el CECOES 1-1-2 activó a la Guardia Civil, que fue informada del suceso para la realización de las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de las circunstancias del atropello.