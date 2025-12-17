Icod de los Vinos
HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza
El complejo ocupará más de 5.000 metros cuadrados con 140 aparcamientos y locales
Bautizado como Drago Plaza, el Grupo HiperDino abrirá en la primavera de 2026 un nuevo espacio comercial en el número 71 de la avenida Príncipes de España de Icod de los Vinos. Con 5.261 metros cuadrados de uso comercial, ofrecerá un parking a dos alturas con 140 plazas, espaciosos locales comerciales (actualmente en alquiler), un HiperDino de 2.495 metros cuadrados, 2.766 metros cuadrados en varios locales comerciales (desde los 150 metros cuadrados a los 800 metros cuadrados) y una estructura moderna, luminosa y atractiva para sus clientes.
Además de ser un punto estratégico comercial y más completos del norte de Tenerife, Drago Plaza se consolidará como un nuevo motor generador de empleo en la zona norte de la Isla. Sólo en HiperDino, se prevé la creación de más de 70 nuevos empleos.
