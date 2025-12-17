Guía para acceder al Teide a ver la nieve: qué carretera usar, horarios permitidos y dónde aparcar

La gran nevada que dejó la borrasca Emilia en el Teide ha despertado las ganas de los tinerfeños de subir a disfrutar del manto blanco. Habitual cada que el Parque Nacional se cubre de nieve, la peregrinación de la población de la Isla a la cumbre del España suele colapsar los accesos y, para evitarlo, el Cabildo de Tenerife ha previsto un operativo sin precedentes durante los próximos días.

Este dispositivo contará con el mayor despliegue de efectivos de seguridad aplicado hasta ahora para el control del tráfico en la zona. Así, participarán la Policía Local de La Orotava, Guardia Civil, Policía Canaria, Agentes de Medio Ambiente, guardas rurales y refuerzos de Brifor, que estarán desplegados a lo largo de las carreteras del parque con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Así, desde la Consejería se recomienda a la población seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.

Acceso regulado: coches que pueden acceder

El acceso al Teide solo estará permitido en vehículo privado entre el miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre, entre las 10:00 horas y las 18:00 horas, con restricciones en el sentido de circulación y el estacionamiento en todo el Parque Nacional. Pasada esa hora, el acceso se cierra en horario nocturno para volverlo a abrir en el horario indicado.

El operativo tendrá carácter dinámico, lo que permitirá introducir modificaciones en función de la afluencia de visitantes y la evolución de la situación.

Durante los primeros días tras la reapertura de las carreteras queda prohibida la circulación de quads, guaguas y motocicletas de cualquier tipo dentro del espacio natural. El Cabildo prevé una elevada afluencia de personas debido a la intensidad de la nevada, por lo que apela al sentido común y al cumplimiento estricto de la resolución dictada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

El Cabildo reabre el acceso del Teide con regulación del acceso / Arturo Jiménez

Carreteras habilitadas

En cuanto al tráfico rodado, el acceso por la vertiente norte, a través de la TF-21 desde La Orotava, solo permitirá llegar hasta el Portillo Bajo, desde donde se deberá descender obligatoriamente por la carretera de La Esperanza (TF-24) en sentido único.

En la vertiente suroeste, la más afectada por la nieve en esta ocasión, se podrá acceder por Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21) hasta la zona del Teleférico del Teide, donde los vehículos deberán realizar el giro para regresar nuevamente hacia el sur.

En este tramo se permitirá la circulación en ambos sentidos. Se trata de la segunda vez que el Cabildo aplica este modelo de circulación ante previsiones de alta afluencia, tras una experiencia similar en 2021.

Dónde aparcar

Está terminantemente prohibido detenerse o estacionar a lo largo de las carreteras y en los miradores. Los únicos puntos de aparcamiento autorizados son el Parador Nacional, el Teleférico del Teide, los Roques de García y Portillo Bajo.

La labor del servicio de Carreteras del Cabildo ha sido clave para habilitar estas zonas, ya que algunas permanecían completamente cubiertas de nieve durante la jornada del lunes 15 de diciembre.

¿Se podrá subir el fin de semana?

La activación de la denominada ‘Operación Nevada’ para el próximo fin de semana será evaluada y decidida en los próximos días por la Corporación insular, en función del estado de las carreteras y de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).